G7 usmerjata Trump in Mayeva

V slikoviti in močno zastraženi sicilski Taormini se danes končuje letošnji dvodnevni vrh skupine najbolj razvitih držav G7 s kar štirimi novinci, saj so se od lanskega srečanja na Japonskem poslovili Barack Obama, David Cameron, Matteo Renzi in François Hollande. Novi voditelji ZDA, Velike Britanije, Italije in Francije so se z nemško kanclerko in kanadskim premierjem dan prej družili že na neformalnem vrhu Nata v Bruslju, tako da si kaj veliko novega niso imeli povedati. Zato je bilo včeraj še najbolj zanimivo srečanje Donalda Trumpa z japonskim premierjem Šinzom Abejem, s katerim sta za zaprtimi vrati premlevala probleme z vse bolj izzivalnim ravnanjem Severne Koreje. V zvezi s slednjo je ameriški predsednik v Taormini dejal samo, da gre za »veliko svetovno težavo, ki bo rešena«, nekateri analitiki pa ne izključujejo vojaškega posredovanja. Povod za takšne sklepe sta tudi dve ameriški jedrski podmornici v bližini Korejskega polotoka, o katerih je Trump po pisanju New York Timesa hvalisavo razpravljal s filipinskim predsednikom Rodrigom Dutertejem. Glede na nepredvidljive posledice kakršnega koli vojaškega discipliniranja Pjongjanga z vsaj še dvema neznankama – Kitajsko in Rusijo – pa Trump in Abe o njej verjetno ne bi odločala sama.

Kakšna opredelitev sedmerice v zvezi s Severno Korejo se bo znašla v današnji sklepni izjavi srečanja, ni jasno. Njen osnutek se je ob znanih razhajanjih z novo ameriško administracijo v zvezi s podnebnimi spremembami in globalno trgovino v včerajšnjem kroženju med poročevalci osredotočal bolj na boj proti terorizmu in migracije. Sedmerica naj bi se strinjala, da imajo vlade suvereno pravico zapreti meje in omejiti migracije pri zagotavljanju nacionalne varnosti in blaginje, beguncem pa naj pomagajo čim bliže domu in si prizadevajo, da bo ta tudi čim prej varen. V osnutku se zavzemajo tudi za zagotovitev mejnih kontrol in shem vračanja migrantov. Besedilo je po navedbah DPA v skladu z migracijskimi politikami, ki jih zagovarjata vladi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in britanske premierke Therese May, ki sta na oblast prišla po lanskem vrhu G7 na Japonskem.