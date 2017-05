Po današnjih tekmah vodstva klubov čaka obilo dela v pripravah na novo sezono. Kvalifikacije za ligo Evropa se bodo za slovenske klube začele že konec junija, za Maribor kvalifikacije za ligo prvakov 11. julija in novo slovensko prvenstvo 15. julija. Kot vse kaže, bo največ sprememb znova v Olimpiji, ki se ni nič naučila ob preštevilnih menjavah. Vodstvo ljubljanskega kluba trenerja išče na območju nekdanje Jugoslavije, Mladen Rudonja najpogosteje pogleduje na Hrvaško, čeprav sta v 26 letih slovenske samostojnosti le dva tuja trenerja dvignila pokal za naslov državnega prvaka. To sta bila Hrvat Ivo Šušak z Mariborom leta 2001 in Italijan Rodolfo Vanoli lani z Olimpijo, a je slednji ekipo vodil zgolj na zadnjih šestih tekmah. Celo takšni imeni, kot sta Hrvata Ante Čačić in Krunoslav Jurčić, sta v evropskem Mariboru pogorela v nekaj mesecih. Slovenska trenerska stroka premore dovolj znanja za osvajanje lovorik doma in v tujini.

KOPER – GORICA danes ob 16.55, sodnik: Vinčić Koprčani so sezono »končali« v prejšnjem krogu, ko so izpadli iz boja za četrto mesto. Četrti letošnji primorski derbi bo zanje zgolj prestižnega pomena. Bi pa utegnil biti priložnost za končni obračun znotraj ekipe, iz katere je v preteklosti pricurljalo zgolj nekaj skopih informacij o nedisciplini. Do živega naj ji ne bi prišli niti zapleti z licenciranjem, toda po tekmi v Krškem je trener Igor Pamić predstavil drugačen pogled: »Prvič bom izpostavil, da imam v ekipi nekaj igralcev, ki igrajo samo zase. To je moja in težava kluba. Pri tem bomo morali nekaj narediti, če želimo doseči višji nivo.« S prstom seveda ni pokazal na posameznike, bo pa morda posredno z izborom ekipe za tekmo z Goričani, na kateri bo brez standardnega branilskega para Datković-Gregov, ki bo odsoten zaradi rumenih kartonov. Primorska rivala sta sicer najuspešnejši spomladanski ekipi, vsaka le s po enim porazom. Severni Primorci imajo boljši točkovni izkupiček in za nameček sami odločajo o tem, ali lahko uspešno serijo zaokrožijo z naslovom podprvaka. »Z nizkim proračunom smo veliko dosegli, a želimo še več. V Koper gremo po potrditev drugega mesta,« napoveduje goriški strateg Miran Srebrnič, ki sicer pravi, da je bila ekipa na odločilni tekmi z Olimpijo v predzadnjem krogu na spomladanskem maksimumu. Verjetni postavi – Koper: Antolović, Horvat, Dedič, Paljk, Kokorović, Pučko, Hodžić, Pekuson, Belima, Križman, Ibričić; Gorica: Sorčan, Celcer, Kavčič, Boben, Gregorič, Kolenc, Grudina, Osuji, Kapić, Žigon, Filipović. Naš namig: 2.

OLIMPIJA – ALUMINIJ danes ob 16.55, sodnik: Ponis S tem, ko se predsednik kluba Milan Mandarić in prvi skavt Mladen Rudonja, ki bo postal športni direktor, očitno spogledujeta z novim trenerjem in že selekcionirata ter preizkušata nove okrepitve, je povsem načeta avtoriteta Safeta Hadžića v odločnih dneh za uspešnost sezone, ko klub čaka vrhunec s finalom pokala v sredo v Kopru. 48-letni Ljubljančan profesionalno opravlja svoje delo kot vojak kluba, čeprav je s tem, da se vodstvo z njim skoraj niče ne pogovarja o načrtih za novo sezono, dobil jasno sporočilo iz klubskih pisarn. Če bi Olimpija za trenerja izbrala Hrvata Igorja Biščana, katerega edini trenerski dosežek doslej je, da je bil letos z Rudešem prvak druge hrvaške lige, bi bilo to podobno, kot če bi Dinamo na klop posedel Sinišo Brkića, ki je s Triglavom prvak druge slovenske lige. A Brkić ima v trenerskem kartonu precej več uspehov od nekdanjega zvezdnika hrvaškega nogometa. »Odločitev je v rokah predsednika kluba. Vse, kar piše v medijih, vpliva na igralce. Na srečo sem imel doslej podporo medijev, da sem lažje poskrbel za dvig ekipe. Na zadnji ligaški tekmi moramo zmagati že zaradi lepega slovesa od navijačev,« je poudaril Safet Hadžić. Olimpija za naslov podprvaka potrebuje zmago in spodrsljaj Gorice. Aluminiju morda tudi zmaga v Stožicah ne bo dovolj za pobeg z devetega mesta. Verjetni postavi – Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Miškić, Alves, Kirm Boateng, Benko, Abass; Aluminij: Janžekovič, Petrović, Vrbanec, Bizjak, Muminović, Zeba, Turkalj, Rebernik, Škoflek, Jakšić, Kocić. Naš namig: 0.

DOMŽALE – CELJE (na Ptuju) danes ob 16.55, sodnik: Žnidaršič Čeprav so Domžale trenutno četrte in spomladi ne blestijo, selektor Srečko Katanec v njih vidi več kakovosti in znanja kot v prvaku Mariboru s 13 točkami naskoka. Za reprezentančno akcijo z Malto je vpoklical kar štiri Domžalčane (Balkovec, Blažič, Širok, Majer) in le dva Mariborčana (Novaković, Palčič), kar je prineslo veliko veselja v klubske pisarne ob Kamniški Bistrici in menedžerjem. Zaradi statusa reprezentanta bodo lahko navijali ceno omenjenim igralcem ob prodaji v tujino. Domžalčani so s prebojem v kvalifikacije za evropsko ligo izpolnili osnovni cilj, zato bo tekma na Ptuju le trening za finale pokala. Za Celjane bo tekma nujna obveznost, medtem ko je vodstvo kluba s predsednikom Milanom Rovšnikom pred zahtevnim izzivom. Ker ukrajinski vlagatelji niso izpolnili finančnih obveznosti – v klubsko blagajno naj bi prispevali manj kot 100.000 evrov – so jim pokazali izhodna vrata. To pomeni, da bo Igor Jovičević danes zadnjič sedel na klopi Celjanov, odšlo pa naj bi tudi najmanj deset igralcev in še kakšen funkcionar. Ker so Ukrajinci zasedli vodilne položaje, za katere so bili dobro plačani, tudi z blagoslovom župana občine Celje Bojana Šrota, bo uprava morala poiskati nove vire financiranja, da bodo preprečili kaos. Cinkarna je kot generalni sponzor denar iz nogometa preusmerila v ženski košarkarski klub Celje. Verjetni postavi – Domžale: Milić, Širok, Vetrih, Bratanović, Repas, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Matjašič, Majer, Husmani; Celje: Rozman, Vidmajer, Travner, Džinić, Brecl, Cvek, Pungaršek, Cvijanović, Podlogar, Požeg Vancaš, Lupeta. Naš namig: 1.

RUDAR – RADOMLJE (v Dravogradu) danes ob 16.55, sodnik: Tkalčič Zaradi obnove atletske steze v Velenju bo tekma v Dravogradu, kjer bo vstop prost. Rudar bi že z remijem proti Radomljam, ki se vračajo v drugo ligo, potrdil prvoligaški status. Napadalca John Mary in Dominik Glavina se bosta z novimi goli lahko utrdila na vrhu lestvice strelcev ter si s tem še dvignila ceno za prestopni rok, zato sta za slovenske klube že postala predraga. A razmere v klubu so daleč od idiličnih. Zamenjava srbskega trenerja Vanje Radinovića z domačim strokovnjakom Ramizom Smajlovićem, ki je bil v letošnji sezoni pomočnik trenerja v mladinski ekipi, ni bila soglasna. Odločitev upravnega odbora je zmotila predvsem glavnega sponzorja kluba. Radomljani so po tem, ko so izgubili teoretične možnosti za obstanek v prvi ligi, zaigrali sproščeno ter po Olimpiji in Domžalah zagrenili življenje še prvaku Mariboru, ki je komaj osvojil točko. Verjetni postavi – Rudar: Radan, Kašnik, Tolimir, Grgić, Iharoš, Bolha, Lotrič, Glavina, Trifković, Črnčič, Mary. Radomlje: Ivačič, Lidjan, Jazbec, Karamatić, Rokavec, Zukić, Barukčič, Gajić, Janković, Cerar, Nunić. Naš tip: 1.