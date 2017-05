Podhod pod Vilharjevo cesto je ljubljanska mestna občina odprla leta 2010. Do letos so precej temačni prostori v podhodu, ki se nadaljuje pod železniškimi tiri in za pešce in kolesarje predstavlja pomembno povezavo Bežigrada z mestnim središčem, samevali. Po sedmih letih pa se zdaj v bežigrajskem podzemlju vendarle nekaj premika. Občini je namreč v preteklih mesecih uspelo najti najemnike za vsaj štiri približno trideset kvadratnih metrov velike prostore.

V podhodu urejajo servis koles Prva dva najemnika – Šahovski klub Ljubljana in društvo, ki ponuja pomoč anonimnim alkoholikom – sta se v Bežigrajska vrata, kot so podhod lani uradno poimenovali, vselila v začetku letošnjega leta. Delavci te dni že urejajo tudi druga dva od preostalih prostorov. Kot je razvidno s plakatov, polepljenih na še zaprašenih steklih, bo v enem delovalo Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica, v drugem urejajo kolesarski servis. Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so ob tem potrdili, da so 4. maja najemno pogodbo za nedoločen čas sklenili s podjetjem Servis koles Luka Erdani. Na občini so se odločili, da bodo nevladnikom iz organizacij, ki delujejo na področju zdravja in socialnega varstva oziroma športa, tri prostore v Bežigrajskih vratih oddali v brezplačni najem za pet let, podjetnik pa bo za prostor, v katerem bo kolesarjem kmalu na voljo kolesarski servis, plačeval najemnino. Kot je razvidno iz razpisa, ki so ga na občini objavili marca, bo plačeval dva evra za kvadratni meter, kar skupaj znaša nekaj manj kot 62 evrov mesečne najemnine.