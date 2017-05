Blizu ljubljanske porodnišnice, med Zaloško cesto in Ljubljanico, bo avtomobiliste kmalu začelo sprejemati novo začasno parkirišče, kot jih je v mestu nastalo že na desetine. Prav okoli kliničnega centra in drugih zdravstvenih ustanov je največ improviziranih parkirišč, ki jim nikoli ne zmanjka prometa. Cene so temu primerne, ura parkiranja stane tudi 1,5 evra ali več kot v garažni hiši v središču mesta.

Občinski oddelek dal soglasje za parkirišče Če so ta parkirišča – tako kot večina drugih po mestu – zrasla večinoma na nezazidanih stavbnih zemljiščih, pa je novo parkirišče (tik ob gostilni Povodni mož) celo na zemljišču, ki je po občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot območje parka. A po občinskih prostorskih aktih je tudi v parkih dopustno urejati parkirišča. Na oddelku za urejanje prostora so nam pojasnili, da to omogoča priloga občinskega prostorskega načrta, če parkirišče ne presega 200 kvadratnih metrov in če investitor pridobi gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt. To je lastnik zemljišča, družba Grading Kurent, tudi storil – gradbeno dovoljenje mu je upravna enota izdala konec lanskega leta. Občinskemu prostorskemu načrtu, ki je omogočil pojav začasnih parkirišč po mestu, se ne čudi samo urbanistična stroka, temveč je zaradi posledic zaskrbljen tudi podžupan Janez Koželj, ki je že večkrat napovedal, da bo občina s spremembo načrta ta pojav zajezila. A spremembe ne bodo veljale za nazaj in očitno ne bodo sprejete v kratkem, zato lahko pričakujemo, da bo takšnih parkirišč po mestu še več. Še posebno, ker jim na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet očitno ne nasprotujejo. V okviru postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za parkirišče mora investitor namreč pridobiti tudi soglasje za priključitev na občinsko cesto. Po besedah direktorja podjetja Grading Kurent Mirka Kurenta s tem niso imeli nobenih težav.