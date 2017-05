Oblečen v trenirko, v kateri se počuti najbolje, zato ne išče nasvetov modnih svetovalcev, katero obleko najprestižnejše svetovne blagovne znamke naj obleče, da bo lep in všečen na tekmi. Čepica na glavi, zato ne potrebuje gela v laseh. In resen, celo mrk obraz brez emocij. Takšna je zunanja podoba Matjaža Keka, trenerja nogometašev Rijeke, na treningu ali tekmi. Le redko pokaže čustva. Najbolj jih je s prižiganjem bakle na reškem Korzu po zgodovinski zmagi Rijeke v Stuttgartu, ko se je klub prvič uvrstil v skupinski del lige Evropa. Ali pa na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer je plesal in prepeval po uvrstitvi Slovenije na svetovno prvenstvo v Južni Afriki, ko je na kolena spravil veliko Rusijo pred očmi državnih vladarjev Vladimirja Putina in Dmitrija Medvedjeva.

Ni tip človeka za estrado in glamur. Po osvojitvi zgodovinskega prvega naslova hrvaškega prvaka z Rijeko se je umaknil v ozadje in slavo prepustil igralcem. Namesto da bi dva dni in dve noči, kolikor so imeli igralci prosto, rajal v Kvarnerskem zalivu, se je umaknil v rodni Maribor. Čestitk je bilo toliko, da sta dva telefona vseskozi zvonila in se tresla. Pravi, da sta mu najljubši čestitki, ki ju je prejel od NK Maribor in Zlatka Zahovića.

Nogometni perfekcionist in mojster retorike

Je nogometni perfekcionist, ki vedno razmišlja dva koraka naprej, spreten opazovalec okolja in psiholog, ki vselej zna povleči pravo potezo. Ne mara improvizacije, zato ponori, če igrišče za trening ni pokošeno zaradi okvare kosilnice ali lenobe vzdrževalca. Vse mora imeti pod nadzorom. V veliki strasti po zmagovanju je neusmiljen do igralcev in sodelavcev. Najbolje se počuti na igrišču za trening, s piščalko v ustih, obkrožen z igralci, čim dlje od medijev in novinarjev. A to ne pomeni, da se v medijskih nastopih ne znajde. Prav nasprotno. Je mojster retorike, v vsaki njegovi izjavi je sporočilo igralcem, navijačem, tekmecem… Ko so ga vase zaverovani ameriški novinarji na svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki pred tekmo ZDA – Slovenija (končalo se je 2:2) vprašali, kje je Slovenija, jim je med smehom odvrnil: »Vprašajte Ruse.«

Matjažu je bil nogomet položen v zibko. Kekovi so stanovali v stolpnici ob pomožnem igrišču Ljudskega vrta. Oče Franc, letnik 1933, je bil odličen nogometaš v generaciji z Vabičem, Čehom, Arnejčičem itd., danes pa tudi oster kritik sina. »Ko smo izgubili edino tekmo v letošnji sezoni proti Lokomotivi, mi je oče med kosilom dejal, naj me bo sram zaradi slabe igre. Tudi sin Matjaž včasih že ropota in pametuje, še posebej zdaj, ko obiskuje šolo za trenerje. Le žena Gordana je pametno tiho,« je iskren 55-letni Kek.

Nogometno kariero je začel kot srednji napadalec, proslavil pa se je kot srednji branilec (libero) z veliko avtoriteto med igralci, funkcionarji in pri sodnikih. Njegova igralska in trenerska kariera sta polni nenavadnih odločitev. Pri 22 letih ga je Dragan Džajić vabil v Crveno zvezdo, Vlatko Marković pa v zagrebški Dinamo, a je raje izbral s šilingi plačilno bolj stabilno Avstrijo, kjer je igral 11 let za Špital ob Dravi in GAK iz Gradca. »V življenju sem naredil hujše napake, kot je bila zavrnitev ponudbe z beograjske Marakane,« se spominja Kek, ki je kariero sklenil pri 37 letih. Ustavilo ga ni niti devet operacij: dvakrat križne vezi, trikrat ahilova tetiva in štirikrat meniskus. Z Mariborom je bil prvak kot igralec in trener, nakar so ga iz kluba odnesli navijači. Slovenijo je popeljal na svetovno prvenstvo 2010, čeprav je bil pri izbiri za selektorja šele izhod v sili. Rudi Zavrl je k vrnitvi vztrajno nagovarjal Srečka Katanca, ki pa je raje podaljšal pogodbo z Makedonci. Ker se Slovenija ni uvrstila na evropsko prvenstvo 2012, je izgubil zaupanje predsednika NZS Aleksandra Čeferina, ki je tedaj prisluhnil tudi glasu slačilnice. Od takrat je slovenski reprezentančni nogomet v krizi.

Po trimesečni avanturi v Savdski Arabiji in enoletnem akademskem počitku je februarja 2013 prišel na Reko, kjer je bil šele četrti izbor za Hrvatom Zvonimirjem Soldom, Italijanom Gianluco Atzorijem in Slovencem Bojanom Prašnikarjem. V dobrih štirih letih je postavil dva rekorda na Reki: zdaj je trener z največ lovorikami (je hrvaški prvak, pokalni prvak, osvojil je superpokal, dvakrat se je uvrstil v skupinski del lige Evropa) in z najdaljšim stažem, zato ga kličejo reški Ferguson. Postal je daleč najbolj popularen Slovenec vsaj v enem delu Hrvaške.