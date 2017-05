Na specializiranem državnem tožilstvu so prepričani, da so Peter Letonja, Brigita Cvetko in Miroslav Lozinšek, vsi trije so nekdanji policisti s Ptuja, v uradne zapisnike o ogledih krajev prometnih nesreč navajali neresnične podatke, da bi domnevnim goljufom pomagali pridobiti protipravno premoženjsko korist.

Sedemintridesetletni Letonja je obdolžen goljufije, štirih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in uničenja uradne listine. Deset kaznivih dejanj zlorabe položaja (in uničenja uradne listine) je obdolžena 41-letna Cvetkova, 59-letni Lozinšek pa osem. Vsi trije zanikajo krivdo.

Sumljiva pogostost istih prijaviteljev nesreč Policija in tožilstvo sta zbrala najmanj 23 zapisnikov z domnevno neresnično vsebino in s podpisom obdolženih. Lastniki in vozniki avtomobilov naj bi s pomočjo teh uradnih dokumentov naplahtali zavarovalnice za skupno več kot 160.500 evrov. Primer: po prepričanju tožilca Primoža Suknaiča je obdolženi Letonja fiktivno prometno nesrečo zabeležil 21. aprila 2008. V zapisniku je navedel, da je Petra O., voznica audija A4, ob 13.40 v Grajeni zapeljala čez robnik pločnika in trčila v drog javne razsvetljave. S pomočjo tega zapisnika je lastnik vozila Stanislav O. od Zavarovalnice Maribor prejel 9057 evrov odškodnine. Policisti so zbrali dovolj dokazov o utemeljenosti suma, da se ta nesreča (in še 22 drugih) ni dogodila tako, kot izhaja iz policijske dokumentacije. Zapisnike s podpisi obdolžencev so začeli na ptujski policiji preiskovati po tem, ko so se pri zavarovalnicah množili zahtevki enih in istih lastnikov vozil. Omenjeni Stanislav O. je v letih 2008 in 2009 prijavil dve prometni nesreči, o katerih je zapisnik spisal kdo iz omenjene trojice policistov. Trikratni »nesrečniki« so bili Matjaž S., Danilo S. in Ivana P., Branko P. pa kar štirikratni.

Tožilstvo čakalo na razplet sojenj goljufom Tožilstvo je vložilo kazenske ovadbe tudi zoper prijavitelje fiktivnih prometnih nesreč in jih (večinoma) obdolžilo goljufij. Nekaj postopkov se je že pravnomočno končalo, nekateri pa še čakajo na dokončno sodbo. Dolgotrajnost teh sodnih postopkov je soodgovorna, da proces zoper nekdanje tri policiste še zmeraj ni doživel glavne obravnave. Na tožilstvu so namreč čakali na to, da bi se pravnomočno končala sojenja domnevnim goljufom, da bi jih lahko vse zaslišali kot priče v obravnavani zadevi. Maja lani, osem let po storitvi prvih domnevnih kaznivih dejanj, pa so tožilci ocenili, da so čakali dovolj, in so sodišču poslali pravnomočno obtožnico. Prvi predobravnavni narok je bil decembra lani, zdaj je potekal drugi, konec meseca bo ptujska okrožna sodnica Marjana Kosi izpeljala še tretjega, prvi narok za glavno obravnavo pa je razpisala v juliju. Eden od domnevnih zavarovalniških goljufov bo 30. maja sedel na zatožno klop ob trojico nekdanjih policistov. Tožilec Suknaič je namreč razširil svojo obtožnico in predlagal, da se sodni postopek zoper Aleša Vtiča, ki mu sodijo na murskosoboškem sodišču, združi z obravnavano ptujske zadeve.

Od leta 2015 policija ovadila 153 policistov Kazniva dejanja, ki jih domnevno zagrešijo policisti, vojaški policisti in obveščevalci, preganja oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Deluje kot samostojna notranja organizacijska enota pod okriljem specializiranega državnega tožilstva (SDT). Policija je od leta 2015 do danes predala posebnemu oddelku v obravnavo skupno 153 primerov, v katerih so policisti osumljeni storitve kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. »Posebni oddelek je od leta 2015 do danes vložil obtožne akte zoper 137 oseb,« pa so sporočili s SDT. Od obtoženih je bilo v letih 2015 in 2016 skupno (nepravnomočno) obsojenih 80 oseb, za leto 2017 pa podatkov na tožilstvu še nimajo.