Po dveh zanesljivih zmagah proti Gruziji in Latviji so slovenski odbojkarji tokrat naleteli na težjega nasprotnika, tako da se je selektor Slobodan Kovač odločil, da bo vso tekmo igral z najmočnejšo zasedbo. Čeprav slovenski sprejem ni bil na najvišji ravni, so domači odbojkarji zahvaljujoč boljši igri v bloku in napadu le strli odpor Portugalcev in jih v štirinajsti medsebojni tekmi premagali še enajstič.

V soboto bo slovenska reprezentanca v Stožicah igrala z Izraelom, ki je v prvem krogu s 3:2 premagal Latvijo, v četrtek pa z 1:3 izgubil proti Portugalski. Proti trenutno 29. reprezentanci na evropski jakostni lestvici so slovenski odbojkarji, ki so 18 mest višje, igrali sedemkrat, izgubili pa so le prvo medsebojno tekmo leta 1995 na takratnem spomladanskem pokalu.