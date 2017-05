Osiješki maratonci

Lisica preživela

Večkrat poročamo o tem, da so trki z divjadjo lahko precej nevarni tako za divjad kot za voznike in še bolj za njihove jeklene konjičke. Po navadi jo najslabše odnese divjad, malo manj slabo avto in še najbolje voznik. Tokrat ni bilo tako. Primorski policisti so namreč poročali o nesreči, ki se je pripetila na cesti med Mostom na Soči in Idrijo. Šestindvajsetletnemu vozniku je pred avto skočila – lisica. Voznik je močno zaviral in se trčenju z lisico izognil tako, da je zapeljal na levo, a se je zato zabil v breg ob cesti. Avto je bil totalka, voznik jo je dobro odnesel. Lisica pa je, zvita kot je, preživela.

Babji ravs

Feministično naravnane bralke in bralci nas bodo obtožili šovinizma, a to zgodbico vseeno moramo objaviti. Že zato, ker obalni policisti skoraj vsak dan poročajo o pretepih po lokalih. Vedno so vpleteni, kakopak, močni fantje. Tokrat pa sta se v glavnih vlogah znašli dve dekleti. Obe stari 26 let in obe iz Gorenjske. Kaj za vraga jima je bilo, da se nista mogli stepsti lepo fletno doma, če že s pogovorom ni šlo, ne vemo. Je bil posredi kak fant? Verjetno, a spet le špekuliramo. Vemo pa, da sta prej malo preveč popili. Začelo se je z dretjem in vpitjem, padale so kletvice in žaljivke. Potem so zapele pesti. Potem so prišli policisti. Še vedno sta se kregali in žalili, policisti pa so strokovno ocenili, da se želita tudi pretepati. In so jima to strokovno preprečili. Malce so ju peljali na hladno, pri eni so našli še nekaj trave. Zdaj sta verjetno že best frendici na fejsbuku.

Z bagrom do zlatnine

Brez genialne prefinjenosti katerega od legendarnih tatov draguljev, temveč z brutalno silo delovnega stroja so nepridipravi v torek zjutraj vlomili v draguljarno v avstrijskem Leondingu. Najprej so z bližnjega gradbišča ukradli bager, se z njim pripeljali do draguljarne, nato so ob 4.20 z žlico razbili izložbeno okno, zavarovano s protivlomnim steklom. Skozi odprtino so splezali v draguljarno in iz nje odtujili večjo količino zlatnine, nakita in drugih vrednih predmetov. Avstrijski mediji o skupni vrednosti plena ne poročajo. Tatovi so pustil bager stati pred vhodom v lokal in z avtomobilom pobegnili v neznano. Policija, ki je na podlagi avtomatskega alarma prihitela na kraj dogajanja, je bila prepozna. Za vlomilci se je izgubila vsaka sled.

Zagozdil se je

Policiste v Novi Gorici je voznik avtobusa obvestil, da se je v Rožni Dolini zagozdil pod železniškim nadvozom. Policisti so odhiteli na kraj zagozde in ugotovili, da 40-letni voznik ni upošteval postavljene prometne signalizacije, ki sporoča, da je zgornja meja vozila 3,45 metra. No, saj avtobus bi šel verjetno skozi, a je voznik pozabil, da ima na vrhu strehe nameščeno klimatsko napravo. In je je odtrgal. Potnikov v avtobusu ni bilo, policisti so vozniku napisali kazen. Kako bo pa zdaj vozil brez klime? Bolj težko. Le pod nadvozi nekoliko lažje.

Pripravila Primož Knez in Tomaž Klipšteter