»Voda je nujna za življenje, vendar pa vino izraža radost praznovanja. Vino je za praznovanje nujno,« se glasi del izjave, ki bi jo prostodušnež nemara pripisal kakemu vinogradniku ali pač kulinarično-vinarski avtoriteti. A dal jo je aktualni papež Frančišek.

Bržkone gre za še eno Frančiškovo potezo, s kakršnimi gradi videz ljudskosti in bližnjosti z običajnim življem. Dajanje je tako ali tako bolj priljubljeno od jemanja, zavzemati se za alkohol pa je sploh vedno solidna javnomnenjska poteza. Oziroma obrnjeno. Nekdanji minister Dušan Keber se pač nikdar ne bo otresel razvpitosti, da je uvedel protialkoholni zakon, podobno kot bo nekdanji minister Miha Jazbinšek za vse večne čase zapisan v kolektivnem spominu kot tisti, ki je življu priskrbel stanovanja.

In seveda, vino je sestavni del katoliškega obreda. Pri maši simbolizira Kristusovo kri. Duhovnik med slehernim bogoslužjem spije približno deciliter vina. Če isti dan izvede štiri ali celo pet obredov, to pomeni, da se približa vsaj polovici litra. Dovolj, da nikakor ni vseeno, kakšno vino pije. Sploh zjutraj, na tešče. Zato se tokratna poizvedba ukvarja z vprašanjem, kakšne vrste vina pijejo duhovniki med mašo.

Katoliška cerkev je z vinom tesno povezana. Izhodiščno. Kot prvega izmed čudežev, s katerimi je Jezus vzbujal pozornost in krepil zaupanje v svoj lik in delo, krščanska dogma navaja tistega iz Kane, mesteca v Galileji. Tam je na poroki zmanjkalo pijače in Jezus naj bi na prigovarjanje matere Marije približno 360 litrov vode (šest vrčev po približno 40 litrov) v trenutku spremenil v vino. Človek je rešil zabavo. Priskrbel je pijačo za vse. Kar je, če to svetopisemsko zgodbo poskusimo prenesti v dandanašnje posvetne razmere, dokaj sorodno elementarnim sodobnim predvolilnim metodam, ko se na zborovanjih toči zastonjski alkohol.

Popolnoma naravno in brez dodatkov

Pogoji zanj so določeni v cerkvenem zakoniku. Takole pravi kanon 924, § 3: »Vino mora biti naravno, od trte in nepokvarjeno.« Oziroma v točki 322 Splošne ureditve Rimskega misala piše: »Vino za mašo mora biti iz sadu vinske trte (prim. Lk 22: 18), naravno in čisto, to je brez primesi tujih snovi.« Nato pa v točki 323 še: »Skrbno je treba paziti, da kruh in vino, ki sta namenjena za evharistijo, hranimo v dobrem stanju, to je, da se vino ne skisa.«

Iz teh niti ne pretirano obvezujočih napotkov lahko izpeljemo, da se išče kakovost. Oziroma stabilnost. Ki pa ni nujno zagotovljena. Duhovniki, ki delujejo v farah z vsega nekaj dušami in so ekonomsko šibki, tudi pijejo nemara bolj kisle zvarke od kolegov, ki jim zadeve tečejo bolje. Kajti od kod bo duhovnik dobil vino, ni nujno predpisano. Pa vendar. Najmočnejši dobavitelj mašnega vina v Sloveniji je kartuzija Pleterje, ki ima najbolj razširjeno mašno vino med slovenskimi duhovniki. Menda ga pijejo tudi v Stolnici, prav tako pa je na voljo v prosti prodaji. V določenih specializiranih trgovinah z nabožno robo. Na primer v knjigarni.

Gospod Jože Simončič, direktor kartuzije, pravi: »Mašno vino pridelujemo v vinogradu, ki letos slavi 90 let. Niso vsi trsi toliko stari. Pravzaprav manjši del oziroma kakih sto, vendar pa je vse preostalo trtje nastalo iz cepičev starih trt. In starih sort, kakršne so mešali že tedaj, ko so bile za ta predel Dolenjske novost, gre pa za chardonnay, sivi pinot, renski in laški rizling, sauvignon. Mašno vino mora biti popolnoma naravno, brez dodatkov. Pri nas je tradicija, da je vino belo, ne glede na to, da naj bi rdeče vino prej spominjalo na kri. Pa ni povsod tako. Pred časom smo gostili gosta s Portugalskega, ki je povedal, da tamkaj obvezno pijejo rdeče vino. Zdaj pridelujemo dve vrsti mašnega vina. Polsladko in suho. Sladko je načeloma namenjeno za jutranje obrede, suho pa za kasnejše maše.«