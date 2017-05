Prvo pesem Enekem je v prvi vrsti posvetil svoji materi, a tudi vsem preostalim kirgiškim materam. V videu te pesmi so obsežni pejsaži vasi Arašan v Čujski ravnini, od koder prihaja predsednik. Vsebinski razpon drugih pesmi pa je širok: od ljubezni do absurdnosti sveta. Na youtubu je tako mogoče videti skupno za dobrih 45 minut predsednikovih pesmi. Komentarji pod objavljenimi pesmimi so seveda vzhičeni: »Odlično, Atambajev, vi niste navaden človek!« Poje tako v ruščini kot kirgiščini in napoveduje, da bo kmalu izdal album.

Zdi se, da so politiki držav osrednje Azije še posebno nagnjeni h glasbenemu ustvarjanju, kajti Atambajev sploh ni edini osrednjeazijski predsednik, ki prepeva. Turkmenski predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov je denimo didžej, ki še posebno rad predvaja in meša pesmi Justina Timberlaka. Za nameček pa občasno še zapoje ob kitari ali turkmenskem nacionalnem inštrumentu dombri. Kot pevec je postal slaven, ko je prepeval delavcem v tovarni. Poje pa tudi tadžikistanski predsednik Emomali Rahmon, čigar najpomembnejši nastop je bil na sinovi poroki.