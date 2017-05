Med njimi je bil tudi princ Harry, ki je moral svoje dekle Meghan Markle pustiti doma, da igralka s svojo slavo ne bi zasenčila neveste. Smela pa je priti na popoldanski sprejem s šampanjcem, ki je bil v prav za ta namen postavljenem steklenjaku na posesti družine Middleton. Tam se je v potokih cedil šampanjec ene najstarejših francoskih šampanjskih kleti Ruinart Blanc de Blanc, ki stane okoli 60 evrov za steklenico. Na volj je bilo tudi britansko peneče vino 2010 Blanc de Noir Tillington.

Mladoporočencema ni bilo treba skrbeti za kaviar, saj jima je 50.000 evrov vreden belugin kaviar poslal anonimni ruski oboževalec. Ob tem so imeli gostje na razpolago še 20.000 kanapejčkov, obloženih z ostrigami in dimljenim lososom, sveže jastoge, beluši, španski pršut serrano, jelenov carpaccio, škampe in cel kolut prvovrstnega parmezana. Za vrhunski kulinarični užitek so bili na voljo popečeni kruhki z gosjimi jetri ter želejem iz sladkega francoskega vina sauternes. Za otroke so bili na voljo posebni otroški prigrizki, seveda zdravi v obliki narezane zelenjave. Za sladico so postregli štirinadstropno sadno torto. Ko so pojedli vse kanapejčke in se naposlušali govorov mladoporočencema, je izbrana družba skupaj še večerjala, a tokrat je bila hrana obarvana bolj škotsko, tako da so se na mizi znašle tudi krvavice.