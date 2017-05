Igralke proti mačizmu Hollywooda

Na filmskem festivalu v Cannesu sta se dve igralki spustili v debato o tem, zakaj Hollywoodu vladajo moški. Najprej je Salma Hayek na okrogli mizi o ženskah v filmski industriji brezkompromisno napadla hollywoodski mačizem. »Do mladih igralk se vedejo, kot da so igračke. Govorijo, da naj jim 'najdejo opico', ki bo filmu prinesla dobiček. Ko ugotovijo, da zna opica šteti, se je znebijo,« se je razjezila in zatrdila, da lahko vloge dobijo le mlade lepe igralke. Prepričana je, da filmska industrija zanemarja ekonomsko moč ženskega občinstva: »Tako dolgo so jo zapostavljali, da niti ne vedo več, kaj si ženske želimo videti na filmskem platnu.« Prizanesla ni niti festivalu v Cannesu, češ da je v njegovi 70-letni zgodovini le ena ženska dobila zlato palmo, »a le polovico, saj jo je morala deliti s Kitajcem«. To je bila leta 1993 novozelandska režiserka Jane Campion za film Klavir, palmo pa si je delila s kitajskim režiserjem Chenom Kaigom in filmom Zbogom, moja konkubina.