Ernesto Che Guevara, Mahatma Gandi, George Washington, Sandor Petofi. Uganete, kaj druži politika, borca za človekove pravice, prvega predsednika ZDA in pesnika? Po vzoru kviza Lepo je biti milijonar imate na voljo tri vrste pomoči: klic v sili, polovičko in glas ljudstva. Prepričani smo, da sedaj že veste pravilni odgovor – vsi štirje so bili revolucionarji. Čeprav so že pokojni, njihove ideje živijo še danes.

Pravzaprav so hitre in dramatične spremembe del življenja vsakega zemljana, do njih pa največkrat prihaja na politični ali družbeni ravni. Sami smo jim zaradi narave posla priča pogosteje kot večina. Ni namreč skrivnost, da avtomobilski razvojniki pogosto posegajo po revolucionarnih idejah, ko pride čas, da nova generacija zamenja odhajajočo. Zgodovina nas je naučila, da takšne spremembe niso vedno dobrodošle in se marsikdaj izkažejo za vse prej kot zadetek v polno. Tudi zato so bili japonski razvojniki previdni, ko so dobili nalogo, da prenovijo model CX-5. Športni terenec, ki je na cesto prvič zapeljal leta 2012, je namreč odgovoren za kar četrtino Mazdine globalne prodaje, zato je bila beseda napaka na prepovedanem seznamu. Besedo revolucija pa je zamenjala evolucija. In kako zelo prav so imeli tokrat, kar so potrdile tudi testne vožnje po španskih cestah.

Konja, ki zmaguje, se ne menjuje, je znano reklo. Zato ne bodite začudeni, ko boste na prvi pogled zmedeni, saj se vam bo novi CX-5 zdel neverjetno podoben staremu. Krasijo ga gromozanske mišice in samozavest, tako da bi se lahko v ringu v boju za naslov svetovnega boksarskega prvaka v težki kategoriji namesto Vladimirja Klička pomeril z Anthonyjem Joshuo. Lepotec je bil in lepotec ostaja, le na novo oblikovani prednji del še bolj poudarja njegovo športno nrav. Da bi to športnost še nadgradili, so predstavili novo rdečo barvo, ki uradno sliši na ime »soul red crystal«, izžareva pa močno energijo, strast in akcijo. Odveč je govoriti, da se v tej barvi najbolje počuti, saj komplimenti kar dežujejo. Če za nameček izberete še v deviško belo obarvano usnjeno notranjost, vas bo kombinacija osupnila.

Športni terenci za znamko postajajo vse pomembnejši. Na slovenskem trgu je manjši CX-3 velika uspešnica, razkošni CX-9 je Evropo za zdaj obšel, vse glasnejše pa so govorice, da znova razmišljajo o obuditvi CX-7, ki so ga prodajali med letoma 2006 in 2012. Na tak način bi imeli predstavnika v prav vsakem velikostnem razredu. CX-5 je glede na mere srednjerazrednež, ki sicer sodeč po dolžinski meri 4,55 metra ostaja na ravni predhodnika (mišice ga za čuda naredijo manjšega, kot je dejansko), a so nam občutki velevali, da se lahko pohvali, da je prostornejši in posledično tudi udobnejši. Prtljažnik namreč že v osnovi pogoltne 506 litrov, prvič pa je na voljo električni pomik zajetnih prtljažnih vrat. Hvalevredno! Štiri potovalke se bodo hitro izgubile. Škoda je le, da ko podremo zadnjo klop, dno ni povsem ravno. A je kljub temu izbira te mazde za tiste, ki se dnevno ubadajo z vprašanjem, kam z vso kramo ter kako svoje otroke hitro in varno prepeljati v šolo ali na izlet, zadetek v polno.

Na neki način deluje kot zlata ribica, ki izpolnjuje lastnikove želje. Lahko je osebno naravnani športni terenec, udoben in tudi hiter, da bodo drugi prometni udeleženci vedeli, kdo je glavni na cesti. Ali pa zgolj delovna mula, ki riga od veselja, ko je polno naložena, in ji tudi najzahtevnejši teren ne pomeni posebne ovire. Nikoli nismo veljali za grebatorje, a tokrat smo naredili izjemo. Ko so nas vprašali, s kakšnim CX-5 bi se najprej zapeljali, smo izstrelili: z vrha ponudbe. Ali drugače, z 2,2-litrskim 175-konjskim dizlom v nosu, štirikolesnim pogonom in 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Ko pa smo nato preizkusili še 150-konjskega dizelskega, smo se znašli v dilemi, saj se nam je ob podobni porabi (pod 7 litri) zdel tudi podobno zmogljiv; mar ni bolje, da prihranek vložimo v (še) več opreme? CX-5 je namreč poln takšnih ali drugačnih naprednih sistemov, saj je oborožen s kamerami, radarji in ultrazvočnimi tipali. Pomaga pri parkiranju (žal kamera ne omogoča 360-stopinjskega pogleda), prepoznava pešca in za preprečevanje naleta pri nizkih hitrostih samodejno zavira, pametni tempomat pa prvič v tej mazdi v kombinaciji s samodejnim menjalnikom deluje od hitrosti 0 km/h, prepoznava prometne znake in ob prekoračitvi hitrosti opozori voznika. Kot koristna se izkaže tudi projekcija voznih podatkov na vetrobransko steklo, grajamo pa osrednji zaslon, ki bi lahko bil večji od sedmih palcev. Seveda premorejo tudi dva bencinska motorja. Preizkusili smo šibkejšega 165-konjskega, ki pa nas ni prepričal, saj je bil preveč potraten z gorivom (povprečje nad 9 litri) in preglasen za naša ušesa. Novega 2,5-litrskega s 194 konji sicer opevajo kot varčnega (pri vožnji s hitrostjo 40 km/h izklopi dva valja in porabo zniža za 29 odstotkov) in tihega, a ga na seznamu testnih avtov žal ni bilo. Ne glede na motorizacijo pa velja, da se CX-5 za športnega terenca pelje presenetljivo dobro.

Samo še dober teden in novo mazdo CX-5 boste lahko zapeljali v svoj objem. Pravijo, da bo malce dražja od predhodnika, saj bo doplačilo glede na izbrano opremo in motor od 700 do 1200 evrov, pri čemer je bila doslej osnovna cena nastavljena na 22.990 evrov. Lani je osvojila srce 173 Slovencev, ki so v povprečju odšteli dobrih 33 evrskih tisočakov. Med njimi zagotovo ni bilo niti enega revolucionarja…