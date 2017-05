No, jasno je, da to ni in tudi ne more biti, ne nazadnje že zaradi tega ne, ker gre za priklopni hibrid, a občasno res tako navduši, da človek pozabi, kakšen avto pravzaprav vozi. Pri čemer GTE, če se pomudimo pri vožnji, ni dvoličnež, temveč »štiriličnež«. Začnimo z njegovim električnim licem. Passat GTE je v teoriji zgolj na elektriko, s pomočjo 115-konjskega (85-kilovatnega) elektromotorja, zmožen prevoziti do 50 kilometrov dolge razdalje. V praksi nam je sicer z njeno pomočjo uspelo prevoziti od 35 do 40 kilometrov, pri čemer je najvišja hitrost omejena na 130 km/h, v vsakem primeru pa to pomeni, da je GTE lahko na krajših razdaljah čisto spodoben električni avto, brez porabe goriva in brez izpustov, skratka idealen za tiste, ki se, recimo, vsak dan v službo vozijo po mestih ali v mesta iz bližnje okolice.

A GTE nam že zaradi svoje kratice obljublja tudi »nekaj več« v smislu moči in športnosti, to pa pride do izraza, ko preklopimo na način vožnje GTE. To je njegovo drugo, nasprotno lice. Ko to storimo, pedal za plin postane odzivnejši in krmiljenje bolj čvrsto, v igro pa se vključi še 1,4-litrski turbobencinski motor s 156 KM (115 kW). Passat tako torej zaigra na dvojne, električno-bencinske strune, pogoj za takšno melodijo pa je tudi, da so baterije dovolj napolnjene, in dokler so, lahko v njej polno uživamo. Ta pa pomeni sistemsko moč 218 KM (160 kW) in užitke ob pospeških – tisti, do hitrosti 100 km/h ob asistenci 6-stopenjskega samodejnega menjalnika znaša 7,4 sekunde, kako zelo se pri tem avtu čuti, da te »zalepi« na sedež, pa še bolje opiše podatek o tistem do 80 km/h, ki je 4,9 sekunde!

No, potem pa sta tu še tretji in četrti način, tretje in četrto lice tega avtomobila, ki ju skupaj predstavljamo zato, ker smo ju ob »zabavnejših« drugih dveh načinih uporabljali najmanj, pa tudi zato, ker se njunega načina ne »izbere« s pritiskom na poseben gumb. Prvi je povsem običajen hibridni način, ki ohranja enako stopnjo napolnjenosti baterije, pri njem avto speljuje s pomočjo elektrike, ko močneje pritisnemo na plin, se priključi še bencinski motor, drugi pa prek slednjega omogoči tudi polnjenje baterij med vožnjo. In ko smo že omenili polnjenje med vožnjo – to močno poveča porabo bencina, sicer pa se, jasno, baterije lahko polnijo tudi prek javnih in domačih vtičnic. Kakorkoli, ko smo po nekaj sto kilometrih različnih načinov in režimov vožnje odčitali porabo, je ta pokazala 6,8 litra goriva. Kar pa je resnično le okvirna številka, saj sicer lahko dejansko lep čas znaša natanko 0 in se dvigne tudi do 10 litrov.

Passat GTE je v primerjavi z »običajnim« enakih zunanjih dimenzij (dolžina 4,77 metra) zaradi hibridnega sklopa pa ima manjši prtljažnik (402 litra namesto 586), a je ta vseeno več kot dovolj velik, tudi zaradi popolnoma »pravilne« oblike. Tudi na videz se od drugih razlikuje le po nekaj detajlih v modri barvi, še celo vtičnico za polnjenje so »skrili« v prednjo masko in je nevidna. Skratka, passat je že tako odličen avto, GTE pa utegne biti za marsikoga najboljša, idealna izbira. A le, če boste znali izkoristiti vse njegove lastnosti, začenši z električnimi. Stane namreč 43.304 evre, kar ni malo, je pa res, da je izvrstno, skorajda popolnoma opremljen in da se cena zaradi ekološke subvencije zniža za 4500 evrov.