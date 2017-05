Pa ste kaj od tega verjetno že slišali ali prebrali. In verjetno tudi hitro pozabili. Raziskovanje in znanost pač nista posebej privlačni medijski temi, saj ju je le redko mogoče prignati do spektakelskih razsežnosti, spektakelska funkcija pa vedno bolj suvereno obvladuje javni in še bolj medijski prostor.

Kljub temu je bil letošnji shod za znanost velik uspeh, in to dvakratno. Prvič se ga je namreč udeležilo tolikšno število znanstvenikov in znanstvenic, da je (bilo) dogodek upravičeno imenovati shod; ob poprejšnjih podobnih akcijah, ki jih ni bilo malo, je večinoma prevladalo stališče, da se za znanstvenike in znanstvenice ne spodobi, da se vlačijo po ulicah, saj da je naše poslanstvo veliko bolj komorno in ga je treba izživeti v laboratorijih, kabinetih in knjižnicah.

Drugo merilo uspelosti shoda za znanost je naravnost presenetljiva pokritost dogodka v tako rekoč vseh medijih, ki kaj štejejo. Kot aktiven udeleženec vseh poprejšnjih dogodkov v zvezi z zaščito in propagando znanosti lahko odgovorno trdim, da se kaj takšnega v preteklosti preprosto ni dogajalo. Predvsem pa se še ni zgodilo, da bi bil eden najvidnejših pobudnikov shoda na Valu 202 izbran za ime tedna. Res, gre za pretežno populistično oddajo, kjer večinoma kraljujejo športniki in drugi efemerni heroji, ampak prav to, izbor znanstvenika v tovrstni oddaji, je nedvoumen pokazatelj, da se je znanost oziroma pomen znanosti za obstoj in razvoj družbe ljudem počasi le dokopal bližje zaves