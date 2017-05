Mednarodna politika je v zadnjem poldrugem letu prišla zelo blizu središču odločanja o evropskih politikah. Evropa se ni znala postaviti s samostojno politiko v Iraku in Siriji, potem pa sta se obe državi znašli z begunci v središču njene politike in jo razcepili na pol. Njena politika do Turčije se je končala z regresijo demokratičnega razvoja države v diktaturo. Makedonija je najprej zašla v politično krizo, potem pa kljub intenzivni prisotnosti institucij Evropske unije na rob državljanske vojne. »Če evropski vrh ne kaže nobene iniciative, zakaj bi jo njegovi podrejeni?« odgovarja Vajgl na vprašanja o neučinkovitosti Evropske unije na njenih mejah.

Ali Zahodni Sahari in Gorskem Karabahu.

Žal smo preveč ponosni na to, da smo največji donator pri humanitarnih projektih, in najbolj glasen pridigar, ko gre za človekove pravice. S tem se znamo hvaliti in to na veliko oznanjamo. Ne znamo pa poseči v igro, ki se imenuje geostrategija velikih. Ni nas za nobeno mizo, za katero se odloča o resničnih odnosih med velikimi in njihovimi interesi. Evropa se boji na mesto podpredsednika komisije in voditelja evropske diplomatske službe postaviti človeka, ki bi bil močan zaradi svojega znanja, spodobnosti, pogajalskih izkušenj in biografije. Človeka, ki bi bil enakopraven igralec v mednarodnih odnosih. Takšnega človeka je Evrope strah. Zato se vedno znova pojavi rešitev z osebo, ki ji je težko očitati kaj velikega. Vedno se na tem mestu znajde nekdo, ki je zadovoljen s protokolarno vlogo, ki jo lahko igra, in za seboj potegne celotno diplomatsko službo Evropske unije. Diplomatska mreža zaradi tega tudi ne kaže nobene iniciative. Če evropski vrh ne kaže nobene iniciative, zakaj bi jo njegovi podrejeni?

Dober primer je Makedonija in njena situacija. Majhna država z velikimi notranjimi napetostmi. Skoraj šolski primer države, v kateri je mogoče posredovati.

Poenostavil bom. Velik del težav je v tem, da smo Makedonijo leta razglašali za najbolj napredno državo med kandidatkami za članstvo v EU na jugovzhodnem delu Evrope. Za to smo imeli dobre razloge. Evropska komisija in parlament sta v svojih poročilih poudarjala, da se je Makedonija najbolj približala standardom, ki jih predpisuje aquis communautaire, pravni red Evropske unije.

Vedno znova je nastal isti problem. Grčija je vedno dala veto zaradi imena. Celotna Evropska unija se je s tem sprijaznila. Veto je pač veto, v Evropski uniji pa se odloča s konsenzom. Nihče ni postavil pod vprašaj dejstva, da nas Grčija vse potiska v zelo težaven, zapackan položaj, da nas izsiljuje in pred nas postavlja zelo hud problem. V času, ko smo tako širokogrudno podpirali grške vlade in kazali veliko solidarnost z njenimi finančnimi težavami, bi morali od Grkov zahtevati vsaj toliko solidarnosti do svoje sosede. »Če že ne razumete, da je v vašem interesu, da imate stabilno sosedo, s katero lahko razvijete za vas koristne gospodarske in druge odnose, pa vsaj ne ovirajte drugih, ko poskušajo reševati potencialno zelo konfliktno situacijo.« Tako bi morali govoriti z Grčijo.

Grčija je soodgovorna za to, da je Makedonija problem. Za njo pa je nesposobnost Evropske unije, da v takšnem položaju govori z enim glasom. Znamo reči, da nam ni všeč model demokracije Viktorja Orbana in tudi, da nam poljski model demokracije ni všeč. Do tega smo zdaj prišli vsaj v evropskem parlamentu. Tako bi morali v vseh institucijah Evropske unije znati reči, da nam ni všeč obnašanje Grčije, ko gre za Makedonijo. Morali bi jo preprosto preglasiti. Tega si nihče ne upa niti izreči, kaj šele da bi poskušali to uresničiti.