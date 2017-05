Svojci bolnikov z demenco so v hudih stiskah pogosto prepuščeni samim sebi. »Pomemben del človekove življenjske zgodbe je tudi njegova zgodba sina, hčerke ali moža. Pri demenci ta zgodba polzi kot iz peščene ure.« Če želi biti slovenska družba humana, bi morala tem družinam po besedah Zvezdana Pirtoška stati ob strani precej bolj kot danes. To bo odvisno tudi od političnih odločitev, na primer o plačilu vsakodnevne skrbi za obolele.

Kje so centri za kakšno čustvo ali vrsto spomina, raje kot na modelu možganov ponazori na svoji glavi. Ko pogovor preide k skrbi za nevrološke bolnike, se dr. Pirtošek, ki na ljubljanski medicinski fakulteti vodi katedro za nevrologijo, spominja ljudi, s katerimi se je srečal kot zdravnik. Na primer gospoda, ki se je pošalil, da z obiskom ambulante dela uslugo svojcem. In njegove žene, ki je počakala, da je mož odšel na stranišče, potem pa je povedala, da se doma ne vede več kot človek, ki ga je poznala vrsto let.

Če nam je demenca dana v zibelko, je ne moremo preprečiti. Lahko pa razvoj demence ublažimo in odložimo, če se motnje zavedamo in jo poznamo. Najprej s slogom življenja. Pa s pravočasno uvedbo zdravil, s katerimi lahko do neke mere zadržujemo napredovanje in bolniku dlje časa omogočimo dostojnejše življenje. Ker raziskave novih zdravljenj demence hitro napredujejo, bo bolniku zgodnja diagnoza omogočila hitrejšo vključitev v prihodnje raziskave z novimi zdravili. Skrbnikom pa zgodnja diagnoza omogoči, da svojca dojamejo kot bolnika, in ne kot zoprnega čudaka, in da se na nove okoliščine ustrezno pripravijo. Tudi tako, da bolniku čim prej pomagajo do socialne ali finančne pomoči.

S presejanjem sicer ne ugotavljamo alzheimerjeve demence, pač pa dejavnike, ki kažejo na to možnost. Testiranih bo 450 prostovoljcev v šestih slovenskih regijah. Nekatere bomo po potrebi napotili na dodatno obravnavo. Žal se v Sloveniji medicina še vedno ukvarja predvsem z že razvito demenco, do česar moramo biti kritični. Raziskave namreč kažejo, da se pot, ki vodi v demenco, začne že desetletje ali dve pred postavitvijo diagnoze.

Bolniki z demenco in njihovi svojci upravičeno pričakujejo, da začnemo v zdravstvu ukrepati bolj zgodaj. Dolgo je prevladoval argument, naj z novico o kognitivnem upadanju ne strašimo prezgodaj, saj tako ali tako ni mogoče ničesar storiti. A to ne drži. Danes želimo ljudje o svojem zdravstvenem stanju izvedeti čim več. Diagnoza, četudi huda, nas dostikrat reši negotovosti in tesnobnosti. Če je pri demenci dovolj zgodnja, podarja obolelemu možnost avtonomnega in dostojanstvenega načrtovanja življenja. Kako dragoceno darilo. V letih, ko bo še lahko samostojno odločal o sebi, želi morda odplačati posojilo ali urediti odnose z družino. Nekateri si želijo tudi vnaprej izraziti, kaj želijo in česa ne, ko bo bolezen tako močno napredovala, da bodo misel, spomin in telo popolnoma razgrajeni. Človeku je znanje, tudi če ga kruta resnica najprej zamaje, večinoma v pomoč in oporo. Res pa ob tem ne smemo pozabiti, da so med nami tudi ljudje, ki so iz teh ali onih razlogov ranljivi in resnice ne zmorejo prenesti. Prostovoljce smo zato izbirali med zdravimi starejšimi ljudmi.

Večinoma še vedno videvamo bolnike, ki imajo že zelo napredovalo in očitno bolezen. Pogosto jih pripeljejo svojci, potem ko – na primer – njihov dedek odtava od doma. Če dobro pomislijo, so pogovori z njim sicer že dolgo postajali vse bolj siromašni in stereotipni. Ali pa pripeljejo elegantno urejeno gospo, ki se prijazno pomenkuje o vremenu in o svojem sinu. Šele v trenutku, ko jo povprašamo, katero leto je, kako je ime vnuku ali kje smo, maska pade in bolnica nemočno in v zadregi molči. Pogosto gre v takem primeru za izobražence, ki jih intelektualno delo dlje časa varuje pred demenco. Znanje tujega jezika po eni od študij na primer demenco odloži za skoraj pet let. Pri teh bolnikih je prisotna kognitivna rezerva, ko s frazami in vljudnimi pogovori spretno prikrivajo prve znake demence. A ko bo ta rezerva s