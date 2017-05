Alkohola in iger!

Poslanci državnega zbora so spremenili lastno mnenje in pri ponovnem poskusu odpravili člen zakona, ki prepoveduje prodajo alkoholnih pijač med športnimi prireditvami, čeprav temu predlogu niso nasprotovala samo najrazličnejša strokovna združenja in združenja civilne družbe, vlada, zdravstvene ustanove, policija, pravzaprav vsi državni organi, ki so o tem dali kakršnokoli izjavo, temveč tudi javnost: kar osemdeset odstotkov žensk in polovica moških. Ne verjamem torej, da so se hoteli prikupiti volilcem, še zlasti ker gre za poslance glavnih parlamentarnih strank, in ne za kako marginalno stranko, ki bi se poskusila prebiti v parlament z glasovi ljubiteljev piva.