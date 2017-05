Lestvica: Filmi, ki so bili posneti v Sloveniji

V starih časih, od petdesetih pa skoraj do razpada skupnega jugoslovanskega trga, so tuji producenti radi snemali filme pri nas. Stroški produkcije so bili seveda veliko nižji kot na zahodu, hkrati pa so bile v Sloveniji ob filmskih studiih postavljene tudi filmske vasi. Svoj zelo obiskan filmski atelje je imel tako Piran, zanimivi lokaciji sta bili tudi v Tomačevem in v ljubljanski Gramozni jami. Snemali so vse, od vesternov, antičnih spektaklov, vojnih filmov do dram, od hollywoodskih uspešnic do drugorazrednih avstrijskih komedij. Nekaj takšnih filmov je tudi na naši današnji lestvici. Filmi so se snemali tudi v novi Sloveniji, čeprav ni več filmskih mest in velikih studiev. Producente je v teh primerih prepričala bodisi zanimiva narava bodisi stabilna politična situacija. O filmih, posnetih po Sloveniji, smo se pogovarjali z največjim slovenskim filmskim kritikom in publicistom Marcelom Štefančičem jr., pomagala nam je tudi naša hišna filmska specialistka Tina Bernik. Malce pa smo pogledali tudi v knjigo Majde Širce Piran v filmu.