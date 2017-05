V času od spodletelega državnega udara je za zapahi pristalo že več kot 150 novinarjev, več kot 100 medijev je bilo ukinjenih in več kot 2300 novinarjev je izgubilo službe. Zdaj se je Turčija lotila še enega izmed zadnjih preostalih neodvisnih medijev, do vlade kritičnega in visokonakladnega sekularnega časopisa Sözcü, ki je bil ustanovljen pred desetimi leti. Čeprav Sözcü že lep čas kritizira tudi gibanje Fethullaha Gülena, domnevnega organizatorja lanskega spodletelega državnega udara, oblasti v Ankari časnik obtožujejo, da je del njegovega gibanja Hizmet. Potem ko je policija pred dnevi aretirala dva novinarja časopisa, je časnik na mednarodni dan svobode medijev izšel v zelo nevsakdanji podobi. Bralci so v roke dobili tako rekoč prazen časnik. V stolpcih, kjer bi se morali nizati članki in fotografije, je zevala ena sama velika bela praznina. Kolumne so ostale nenatisnjene, le fotografije kolumnistov so ostale kot edini okras praznih časopisnih strani. Ne, v tiskarni ni prišlo do napake. Časopis se je zavestno odločil za takšno prazno številko, iz protesta zaradi aretacij njihovih sodelavcev in zaradi vse slabšega položaja turške medijske svobode na splošno. Dvajset praznih strani časnika je na kioskih šlo za med. Prodaja je bila na ta dan večja kar za 40 odstotkov. Zoper lastnika časopisa Buraka Akbaya je oblast izdala nalog za aretacijo, vendar ta ostaja zunaj njenega dosega, saj živi v Londonu. Akbay se zdaj boji, da so njegovemu časniku šteti dnevi in da ga bo poskušala prevzeti vlada. »Časopis želijo nadzorovati, ker se ga bojijo,« pravi Akbay, ki do nadaljnjega ne namerava več potovati v domovino, saj bi takoj pristal za zapahi.