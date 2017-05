Gorenjski prometni policisti so danes zjutraj na avtocesti med priključkoma Kranj-zahod in Brnik več kilometrov ustavljali voznika tovornega vozila tujega prevoznika, ki je zaradi močnega vpliva alkohola vijugal po cesti in s tem zelo ogrožal ostale udeležence v prometu. Večkrat je z delom vozila zapeljal tudi proti prehitevalnemu pasu, po katerem je tudi potekal gost promet.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil s približno dvema promiloma alkohola (0,90 mg/l), v postopku se je zelo opotekal, tudi sicer pa je bil vidno pod vplivom alkohola. Voznik je z vožnjo še ponoči začel v Nemčiji, namenjen pa je bil v Makedonijo. Zaradi močne opitosti policistov, ki so ga ustavljali več kilometrov, sploh ni zaznal. Po postopku je ostal v pridržanju. Policija je bila o njegovi nevarni vožnji obveščena ob 7.30.