Kočevar je nazadnje stanoval v okolici Kopra, pogrešajo pa ga od 5. maja 2011. Koprski policisti in kriminalisti so večkrat opravili pregled okolice, kjer so ga nazadnje videli, vendar ga do danes še niso našli. Za pogrešanim so razpisali tudi iskanje na območju Slovenije, v schengenskem informacijskem sistemu in v sistemu Interpola, vendar so bila vsa preverjanja do sedaj neuspešna.

S temeljitim zbiranjem obvestil, preverjanjem dejstev in okoliščin so sicer ugotovili, da obstaja sum, da bi bil pogrešani tudi žrtev kaznivega dejanja. V četrtek so namreč koprski kriminalisti na podlagi odredbe koprskega okrožnega sodišča opravili hišni preiskavi v okolici Kopra, kjer se je pogrešani v dneh pred izginotjem nazadnje zadrževal.