Ameriška multinacionalka Boeing, ki je najbolj znana po izdelavi letal, a se ukvarja tudi z izdelavo raket in satelitov, bi znala že v naslednjih treh letih izdelati povsem nov raketoplan. Raketoplane, ki so leteli v vesolje od leta 1976 do leta 2011, so zaradi vrtoglavih stroškov nadomestili z novimi načini pošiljanja posadk in pošiljk v vesolje.

En vzlet raketoplana je lahko stal med 450 milijoni dolarjev in 1,5 milijarde dolarjev. Danes polet v vesolje stane okoli 50 tisoč dolarjev, če se bodo uresničile napovedi Boeinga in njihovih partnerjev iz ameriške agencije za napredne obrambne raziskovalne projekte (DARPA), pa bi se cena poleta lahko spustila vse do okoli 5 tisoč dolarjev.