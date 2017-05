Kot so sporočili s policijske uprave Ljubljana, naj bi osumljeni 15. marca dopoldne pristopil do zaposlene v prodajnem kiosku na Trubarjevi ulici v Ljubljani ter od nje zahteval gotovino. V ropu je ukradel nekaj prek 200 evrov gotovine in pobegnil. Pet dni kasneje se podobna zgodba zgodila v prodajalni na Prušnikovi ulici. Takrat si je prisvojil nekaj več kot 100 evrov.

Roparski pohod naj bi osumljeni nadaljeval dva dni pozneje v gostinskem lokalu na Brilejevi ulici v Ljubljani, kjer je odtujil nekaj deset evrov gotovine. Ponovno naj bi 21-letnik oropal prodajni kiosk na Prušnikovi ulici 26. aprila. V takratnem ropu je odnesel okoli 500 evrov gotovine.

Kot so še navedli na ljubljanski policijski upravi, je bil ropar pri vseh ropih zamaskiran, svoje grožnje pa je podkrepil s pištolo. Ko so jo policisti našli, so ugotovili, da ni prava.