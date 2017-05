Do začetka tedna so prejeli pritožbo enega od sosedov, Petra Rondaija, ki ima status stranskega udeleženca v postopku, pritožbo je napovedala še Karmen Stariha, prav tako soseda iz Fondovih blokov in stranska udeleženka v postopku.

Pritožbo je vložilo tudi državno pravobranilstvo, na katerem so za Delo povedali, da so to storili »v javnem interesu na podlagi pozivov in iniciative civilnih organizacij in posameznikov«, pri čemer soglasje izpodbijajo zaradi dveh spornih točk - nekaterih zemljišč, ki so navedena v izreku izpodbijanega soglasja, v zemljiški knjigi ni. »V izpodbijanem okoljevarstvenem soglasju so v celoti spregledane omejitve in pogoji, s katerimi je predmetni kulturni spomenik varovan pred nedovoljenimi posegi,« so vložitev pritožbe pojasnili na pravobranilstvu.

Rok za vložitev pritožb se sicer izteče v teh dneh.