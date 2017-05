Po družabnih omrežjih zaokrožila dva posnetka srečanja ameriškega predsednika Trumpa in francoskega predsednika Macrona. Na prvem je bilo vidno, da se Macron približuje predstavnikom držav na vrhu zveze Nato, med njimi tudi Trumpu, ki mu je v pozdrav ponudil roko. Vendar se je Macron zadnji trenutek obrnil proti nemški Kanclerki Angeli Merkel in je Trumpa pozdravil šele za nekaterimi drugimi voditelji.

Pure gold. Macron walks towards Trump then swerves to greet Merkel. Handshakes others before finally greeting Trump pic.twitter.com/qKk1eeb9ZC — HawaiiDelilah (@HawaiiDelilah) 25 May 2017

Trump in Macron sta vzbudila pozornost tudi s svojim rokovanjem, ki je bilo precej »intenzivno«. Močno sta si namreč stisnila roke, zaradi česar so se njuni členki na dlani belo obarvali.

Catch up with Trump https://t.co/Pytftovr8Apic.twitter.com/9bqzy00gXs — Bloomberg (@business) 25 May 2017

Trump pa je svoj karakter znova pokazal na poznejšem vrhu zveze Nato z arogantno gesto. Ko so se predstavniki na vrhu pripravljali na skupno fotografijo, je Trump, ki je zaostajal v vrsti odrinil premierja Črne gore Duška Markovića. Ta je incident sicer kasneje komentiral in ga označil za neškodljivega, saj odriva, ki je vzbudil reakcije na družbenih omrežjih, bojda ni niti dodobra opazil, in dodal, da je normalno, da je ameriški predsednik v prvi vrsti.

You tiny, tiny, tiny little man.

pic.twitter.com/mP3mad6cMt — J.K. Rowling (@jk_rowling) 25 May 2017

Trump se včeraj ni prikupil niti Nemcem, saj naj bi se pritoževal nad njihovim zunanjetrgovinskim presežkom in to komentiral z “Nemci so slabi, zelo slabi”. Trump je bil že v preteklosti večkrat kritičen do Nemčije prav zaradi nemškega zunanjetrgovinskega presežka z ZDA in zagrozil z uvedbo carin.