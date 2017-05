Pri konjenikih je vnovič blestel LeBron James, ki je dosegel nov mejnik v karieri. "Kralj" James, kot ga imenujejo ljubitelji košarke, je prehitel legendarno ikono lige NBA Michaela Jordana kot najboljši strelec končnice prvenstva. S trojko v tretji četrtini je 32-letni košarkar zbral 5989 točk in že prehitel Jordana, ki jih je zbral 5987. Tekmo je James sicer končal s 35 točkami in bo še sedmič zapored zaigral v velikem finalu lige NBA. »Zdaj moramo vse skupaj šele dobro vsrkati in se poveseliti. To je veliki trenutek, za katerega smo trdo delali,« je dejal James.

Košarkarji Clevelanda so prišli do hitrega vodstva s 14:5, po prvi četrtini so vodili že s 43:27 in dosegli klubski rekord po številu doseženih točk v eni četrtini. Ob polčasu so gostiteljem nasuli že 75 točk, kar je največ v končnici lige NBA vse od leta 2003 in jim je prineslo 18 točk prednosti.

James je potreboval 28 točk, da bi prehitel Jordana, zmagovalca šestih naslovov NBA s Chicago Bulls, dosegel jih je še sedem več. Točkovnemu zbiru je dodal še osem podaj in osem skokov, čeprav je celotno zadnjo četrtino presedel na klopi, tako kot preostali člani začetne peterke Clevelanda.

Kyrie Irving je k zmagi dodal 24 točk, Kevin Love pa 15. »V rednem delu sezone smo šli skozi težke čase, a ves čas smo se zavedali, da imamo samozavest za kaj več. Lahko smo veliki,« je dejal trener Clevelanda Tyronn Lue. Cleveland namreč po rednem delu sezone ni končal na vrhu razpredelnice; prvi nosilci končnice vzhoda so bili košarkarji Bostona, kar se je izkazalo, da ne pomeni veliko. »Seveda smo razočarani. Če ne bi bili, bi imeli resen problem,« je po tekmi dejal zvezdnik Bostona Avery Bradley.

Cleveland Cavaliers so v lanskem finalu lige NBA v boju na štiri zmage proti Golden State Warriors že zaostajali z 1:3, nato pa osvojili ligo. Bojevniki, ki so šampionske prstane osvojili leta 2015, so v zahodni konferenci brez poraza izločili San Antonio Spurs.

Veliki finale prvenstva NBA, še tretji zaporedni obračun med konjeniki in bojevniki, se bo začel naslednji četrtek; prva tekma bo v Oaklandu.