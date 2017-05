FBI naj bi zaradi stikov z Rusijo preiskoval tudi zeta Donalda Trumpa

Washington Post in ostali ameriški mediji poročajo, da FBI v preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve in domnevnih povezav kampanje republikanca Donalda Trumpa obravnava predsednikovega zeta Jareda Kushnerja kot osebo posebnega interesa. To lahko pomeni, da ga obravnavajo tako kot osumljenca ali pa kot pričo, saj je to zelo širok pojem.