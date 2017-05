Za kajakaše in kanuiste na divjih vodah v slalomu je prvi vrhunec evropsko prvenstvo, ki bo za slovenske krotilce brzic letos posebno, saj bo tekmovanje na domači progi na Savi v Tacnu od 1. do 4. junija. Ker se slovenski tekmovalci na progi pod Šmarno goro počutijo kot v domači dnevni sobi, imajo velika pričakovanja. Poskušali bodo izkoristiti vse prednosti domačega igrišča.

Trinajst slovenskih čolnov bo imelo tekmece iz 23 držav, med katerimi so mnogi že zbrani v Tacnu na treningu, kjer je na progi in ob njej občasno tudi gneča. Prvi slovenski adut bo kajakaš Peter Kauzer, ki je v Tacnu na prvenstvu pred 12 leti postal evropski podprvak. Triintridesetletni Hrastničan brez oklevanja z nasveti o pasteh tacenske proge pomaga tudi najhujšim tekmecem iz tujine. Za več nasvetov ga vprašajo tujci kot pa mlajši člani slovenske reprezentance. »Meni največ pomeni, če postanem najboljši med najboljšimi z dobro vožnjo, ne pa zaradi napak drugih,« je pojasnil Peter Kauzer, ob katerem bosta v kajaku tekmovala še Žan Jakše in Martin Srabotnik.

Od optimizma in samozavesti prekipeva tudi kanuist Benjamin Savšek, ki mu je zmagovanje prešlo v kri. Na kar treh izmed štirih izbirnih tekem za slovensko reprezentanco je bil prvi, na eni pa je bil drugi. »Evropsko prvenstvo je še toliko pomembnejše, ker je tekma doma, zato je tudi pritiska precej več. Že mesec dni komaj čakam, da se vse skupaj začne. Optimizem gradim na zelo dobrih vožnjah na treningih. Naštudiral sem vse detajle, zdaj me čaka le še priprava v glavi. Za vsaka vratca že z obale naredim vizualizacijo, da nato na tekmi črpam iz podzavesti. Ne bom govoril, da je cilj kolajna, ampak me zanima le popolna vožnja brez napak. Če bo vožnja brezhibna, če bom zbran in osredotočen le na progo, vodo in vratca, bo to prineslo uvrstitev, ob kateri se bomo lahko veselili,« je poudaril Benjamin Savšek, ki veliko stavi na pomoč psihologije Katje Čavničar iz Nove Gorice. Tekmoval bo z enakim čolnom kot lani na olimpijskih igrah, na katerega posebej pazi, zato pozimi v njem ni veslal.

V kanuju enosedu bosta tekmovala še Anže Berčič in Luka Božič, ki bo še zadnjič v karieri združil moči s Sašem Taljatom tudi v kanuju dvosedu. »Ker kanu dvosed ni več olimpijska disciplina, nisva več videla smisla, da v njem še tekmujeva. V Tacnu bova še zadnjič v karieri tekmovala skupaj, da se posloviva od navijačev in skleneva nastopanje v čolnu, ki nama je prinesel toliko lepih trenutkov,« je pojasnil Luka Božič, ki stavi na svežino po le dveh treningih v dvosedu. V ženskem delu reprezentance bodo nastopile kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak ter kanuistke Nina Bizjak, Alja Kozorog in Lea Novak. Uvod v prvenstvo bo že jutri (sobota) v središču prestolnice, kjer bo na Ljubljanici atraktiven paralelni slalom, na katerem bodo nastopili števili asi. Kvalifikacije bodo ob 17.30 in finale vožnje (dvoboji na izpadanje) ob 18.45.