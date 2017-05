Novela stanovanjskega zakona skozi parlamentarno sito

Državni zbor je potrdil novelo stanovanjskega zakona, s katero tudi formalno ponovno izenačuje upravičence do neprofitnega stanovanja ne glede na to, ali bivajo v javnih stanovanjih ali pa so zaradi pomanjkanja le-teh prisiljeni stanovanja najemati na trgu. Ustavno sodišče je sicer že maja lani odločilo, da je bila ukinitev subvencij za neprofitno najemnino za socialno šibka gospodinjstva v tržnih stanovanjih protiustavna, in je te subvencije takoj tudi ponovno uvedlo.

Odpiranje stanovanjskega zakona so poslanci izkoristili tudi za izenačitev večine najemnikov neprofitnih stanovanj, saj so stanovanjskim skladom omogočili, da po novem vsakih pet let preverijo tudi premoženjsko stanje najemnikov izpred leta 2003. Izjema ostajajo zgolj imetniki stanovanjske pravice izpred osamosvojitve, ki bodo še naprej plačevali neprofitno najemnino ne glede na svoje premoženje.

Obenem novela dviguje prag zadolževanja javnih stanovanjskih skladov, kar bo predvsem ljubljanskemu pomagalo pri zagotavljanju novih stanovanj. Poslanci pa so ponovno preslišali zahteve skladov po dvigu prenizkih neprofitnih najemnin.