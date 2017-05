Zaradi Agrokorjevih finančnih težav so oči slovenske javnosti uprte v Mercator. Toda poleg Mercatorja je Agrokor prek hrvaške družbe Adriatica.net tudi lastnik Kompasa. Tako kot Mercator je Kompas lani ustvaril visoko izgubo. Ta se je z 2,4 milijona evrov leta 2015 povzpela na vrtoglavih 27,2 milijona evrov v minulem letu. Iz tekočega poslovanja pa je turistična agencija pod vodstvom Tatjane Juriševič lani poslovala pozitivno, pri čemer je dobiček iz poslovanja (EBIT) znašal 205.000 evrov (leta 2015 je Kompas iz poslovanja ustvaril izgubo v višini 1,3 milijona evrov).

Hotelirjem plačevali s salamami

Podobno kot pri Mercatorju niti v Kompasu tolikšne izgube niso pridelali z rednim poslovanjem. Iz javno dostopnih podatkov za lansko leto je razvidno, da je Kompas slabil za skoraj 27 milijonov evrov naložb. Po pojasnilih Kompasa je izguba posledica enkratnega dogodka slabitve naložbe v hrvaški turistični agenciji Atlas. S slabitvijo se je Kompasu lastniški delež v Atlasu znižal z dobrih 70 odstotkov na 28 odstotkov, lastništvo v hrvaški agenciji pa je zvišala Adriatica.net. Kot so poudarili v Kompasu, so s slabitvijo naložbe v Atlasu odpravili pomemben del zadržka iz mnenja revizorjev v preteklih letih.

Po nedavnem poročanju splitskega časnika Slobodna Dalmacija številni hotelirji, ki imajo terjatve do Atlasa, zaradi Agrokorjevega zloma s to največjo hrvaško turistično agencijo niso več pripravljeni sodelovati po dosedanjem modelu. Namesto v denarju jim je Agrokorjeva hčerinska družba Velpro storitve, ki so jih ponujali Atlasovim gostom, plačevala s tonami mesa, rib, sadja, zelenjave in pijače. Že leta 2014 smo v Dnevniku razkrili, da je hotelirjem storitve za svoje goste z izdelki Agrokorja plačeval tudi Kompas.

Ravno lanskoletna 27-milijonska izguba je bila očitno povod za nedavno dokapitalizacijo Kompasa, ki so jo Hrvati sicer obljubljali že vrsto let. Zaradi izgube je imel Kompas konec leta 2016 23 milijonov evrov negativnega kapitala. To pomeni, da bi v primeru stečaja Kompasu tolikšen znesek ob upoštevanju bilančne vrednosti premoženja zmanjkal za poplačilo upnikov. Med drugim je Adriatica.net Kompas dokapitalizirala s terjatvami, ki izhajajo iz danega posojila leta 2011 v višini 17,7 milijona evrov, in 39 apartmaji na Šolti.

Po zadnjih javno dostopnih podatkih je imela Skupina Kompas, vključujoč še največjo hrvaško turistično agencijo Atlas, konec leta 2015 kar 73,5 milijona evrov negativnega kapitala. Ker postopki dokapitalizacije potekajo v prvem tromesečju 2017 in se bodo izražali v bilanci leta 2017, je imela Skupina Kompas konec lanskega leta še vedno negativni kapital, po izvedenih dokapitalizacijah pa niti Kompas, d. d., niti Skupina Kompas ne bosta več izkazovala negativnega kapitala, so dodali v družbi.