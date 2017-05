»Mogoče rezultat tukaj v Ortiseiu ni najboljši. Drugi klanec dneva na Valparolo je bil malce prezahteven, s prehudim ritmom boljših. Zato sem v drugem delu odpeljal v svojem ritmu in poskušal izgubiti čim manj časa. Kakorkoli, še vedno sem 13., ni pa to tisto, kar sem želel. Še so trije dnevi in želim odpeljati čim bolje,« se je v osrčju Dolomitov v dolini Gardena razgovoril slovenski kolesar Jan Polanc. V izredno zahtevni 18. dolomitski etapi čez pet prelazov je s 27. mestom sedem minut za zmagovalcem Tejayjom van Garderenom in minuto manj za veliko trojico Tomom Dumoulinom, Nairom Quintano in Vincenzom Nibalijem z desetega zdrsnil na 13. mesto, na katerem je bil pred sredino etapo. Nemara prav zaradi bega v slednji do Canazeia je plačal davek zaradi utrujenosti.

V boju za rožnato majico na Giru je šlo na nož že od starta na prelaz Pordoi. Quintana in Nibali sta se želela že 50 kilometrov pred ciljem otresti Rožnatega tulipana na prelazu Gardena, ko je znova ostal brez pomočnikov, a je rutinsko pokril napad. Ciljni vzpon v Ortisei je bil tako le spogledovanje, kar je bila voda na mlin ubežnikoma Garderenu, Landi in konkurentom iz ozadja (Pinot, Zakarin, Mollema, Pozzovivo). Dumoulin je bil v cilju neobičajno glasen. »Nibali in Quintana gledata le name. Veliko časa smo izgubili v zadnjih kilometrih. Če bosta tako vozila, bosta brez zmagovalnega odra v Milanu. Zame bo to sanjski scenarij,« je Tom Dumoulin vrgel izziv za zadnji gorski etapi, jutri od izvira Drave do Piancavalla. »Bojevali se bomo do konca,« je sporočilo Luke Pibernika iz Nibalijevega tabora Bahrain Merida.

Danes bo najbolj slovenska etapa, ki se je veseli vsa šesterica, ki je z izjemo Polanca včeraj preživela v skupini s polurnim zaostankom. »Lep dan je bil v Dolomitih,« ga je opisal Luka Mezgec in dodal, »prvič sem užival tudi v gorski etapi, ker sem imel dobre noge in sem lahko malo klepetal in užival v razgledih. Glede bele majice, ki jo ima zdaj Adam Yates, se za mene ne bo nič spremenilo. Ko se bodo bojevali na koncu etape tistih prvih deset za rožnato, me ne bo več tam. Je pa dobro, ker je bila bela majica en izmed ciljev. Za višje skupno pa se ne bi smel zgoditi incident z motorjem na Blockhaus.«