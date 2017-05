Če sem povsem iskren, za Olimpijo pred prihodom še nisem slišal, o Sloveniji pa. Moja mama je takšna, da želi o vsaki stvari nemudoma izvedeti vse, zato je hitro pobrskala po internetu in ni minilo veliko časa, pa sem imel vse informacije. (Smeh.) Ko sem prišel, sem izvedel tudi, kakšno zgodovino ima klub, zato sem čutil dodaten ponos, da nosim ta dres.

Pred prihodom sem imel dve zares slabi izkušnji v Izraelu in Franciji. Bilo je tako hudo, da sem želel že prenehati igrati košarko. A sem vztrajal, poleti trdo delal, ob tem pa zamenjal tudi agenta. Izbral sem Prostep Sports, ki ga vodi Boris Gorenc. Ta poteza se je izplačala, saj me je postavil v okolje, v katerem sem napredoval in svoje ime znova postavil na košarkarski zemljevid. Sicer sem slišal, da ima Olimpija nekaj finančnih težav in da v preteklosti igralci niso dobivali vseh izplačil, a sem kljub temu verjel, da se bo vse dobro razpletlo. In na koncu se je res.

Rad imam ljudi in komunikacijo. Že v mlajših letih sem bil vedno razredni klovn in užival v tem, da je bila pozornost na meni. A le zaradi tega, ker sem na tak način lahko komuniciral z vsemi in se z ljudmi povezal. Kasneje mi je pomagala tudi izkušnja v študentski košarki. Kar pa se tiče Ljubljane, mi je izredno všeč, ker je majhna in imaš vse na dosegu roke. Prehod je bil zame lahek, tudi zato, ker prihajam iz prav tako majhnega mesteca Kalamazoo v Michiganu. Edina negativna stvar tega je, da vsak o vsakem vse ve.

Kot sem rekel, z lahkoto se povežem s skoraj vsakim človekom. A če imaš v moštvu nekoga, s katerim se lahko pogovoriš o stvareh, ki sta blizu le njemu in tebi, je seveda lažje. Brandon je dober človek in trdna osebnost. Ves čas sem ga zbadal, ker je drugačen od tipičnih Američanov. Prosti čas namreč najraje preživlja doma. A tudi to je v redu.

Kot sem rekel, je bilo za menoj katastrofalno leto. Zaradi tega sem na svoja ramena naložil veliko breme in želel nemudoma prevzeti vodilno vlogo na parketu. Potem je prišlo še do tega, da sem moral zaradi okoliščin spremeniti igralni položaj. Trener Okorn je tu naredil gromozanski posel, saj mi je kril hrbet od prvega dne, ne glede na to, da sem bil na začetku slab. Ves čas mi je govoril, naj ne odneham in naj verjamem vase. Ko enkrat pridobim samozavest, imam občutek, da me nihče ne more ustaviti. S takšnim odnosom sem tudi igral v drugem delu sezone.

V bistvu me je s tem le motiviral. Podobnega trenerja sem imel že na univerzi. Ko se je tekma začela, je padel v dogajanje. Rad imam trenerja, ki pokaže čustva. To pomeni, da mu ni vseeno in da želi zmagovati.

Veliko zaslug gre fizioterapevtu Roku Žagarju in kondicijskemu trenerju Saši Ogrizoviću. Naredila sta fenomenalno delo. Od prvega dne smo izvajali izredno dolga ogrevanja s številnimi razteznimi vajami. Stvar je po nekem času postala rutinska, vlogo pa začela igrati po kakšnih 45 tekmah. Takrat smo se počutili sveže, pa čeprav je bil ritem izredno naporen. Enostavno sta poskrbela, da smo skrbeli za svoje telo in opravili tudi navidezno nepomembne malenkosti.

Zagotovo, a to je normalno. Tudi če ste denimo z bratom ali sestro skupaj po cele dneve, boste imeli na neki točki vsega dovolj. Toda težki trenutki vas okrepijo. Če vam je mar za soigralce in želite zmagovati, potem so take stvari še dobrodošle.

Enostavno smo se ujeli. Vsi igralci smo imeli pravi pristop in bili ves čas pozitivni.

Tu lahko govorim le zase. Tako sem narejen. Najsi gre za košarko, videoigrice, namizne igre… Enostavno sem tako tekmovalen, da želim vedno in vsakega premagati. Tudi, če bi igral košarko proti svoji babici. Seveda bi pazil, da je ne bi poškodoval, a bi jo želel premagati. Poleg tega sem si dejal, da bi bilo izredno lepo, če bi bil del ekipe, ki je Olimpiji po osmih letih priigrala naslov državnega prvaka. Ne glede na to, kje igraš, je osvajati lovorike vedno prijetno.

Prepričan sem bil, da sem igranje za letos končal. Takega občutka namreč še nisem doživel. Koleno se je ukrivilo, ko pa sem vstal, nisem mogel stopiti na nogo. Soigralci so me nato zbadali, da sem se pretvarjal, ker sem čez dva dni že tekal po parketu. A v resnici sem imel gromozansko srečo.

To je nekaj izjemnega. Občutek je še toliko boljši, ker smo skozi sezono ogromno tekem izgubili le za točko. Z nekoliko več sreče bi bila slika v ligi ABA povsem drugačna. A po vsem, kar smo prestali, nam je na koncu vseeno uspelo opraviti zastavljeno nalogo. Komaj že čakam, da kolajno odnesem domov v ZDA in jo razkažem družini in prijateljem.

To je le posledica dobrih iger vsega moštva. Izredno sem počaščen, da ste me izbrali za igralca sezone. Cilj vsakega posameznika je, da zmaguje. V košarki je seveda na prvem mestu moštvo, zatem tudi individualne predstave. To je dokaz, da sem znova na pravi poti.

Nič ne bi imel proti, če bi bilo tako. Mesto, trenerski štab, osebje v klubu… Vse skupaj mi je izredno priraslo k srcu. Ničesar ne izključujem. Zagotovo sem bomo usedli in pogovorili, nato pa videli, ali bomo našli skupni jezik.