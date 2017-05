Pred dnevi so me ganile ženske na Koroškem, ki so tarnale, da bodo zaradi vetrnic umirali otroci. Nisem sicer dojel, kako; v primeru morda, ko bi se zlomili listi vetrnice ali podrla konstrukcija. Na Dolenjskem so za celo leto ustavili gradnjo HE, ker je bil rokav Save habitat nekemu žužku. Po letu dni je biotehniška fakulteta k sreči ugotovila, da gre za tujerodno vrsto.

Magna bo baje nevarna za okolje. Naj si kdo ogleda lakirnico v Gradcu. Tako stopnjo zaščite morda pri nas dosegata, če sploh, le Lek in Krka. In ti, ki se tako bojijo Magne, kurijo odpadke in slab les ter onesnažujejo okolje s trdimi delci in drugim bolj, kot bi ga sto Magen hkrati. Očitno je domače onesnaževanje, tudi čez vse meje, povsem sprejemljivo. Domače je le domače.

Večina ljudi, ki so proti Magni, pravi, da jih skrbi le okolje. Ali jih res? Je kmetovanje na teh prostorih sploh sprejemljivo? Prvovrstna kmetijska zemlja pomeni tudi prvovrstno onesnaževanje. Če že pustimo ob strani pesticide in umetna gnojila, je tu še ta prelepa klasična gnojevka, spodaj pa zaloge vode za Maribor in velik del Dravskega polja.

In kdo je dal predlog za sekanje gozdov? Ministrstvo? Ne, razlaščeni kmetje. Zdaj pa so domačini zgroženi nad potezami ministrstva. In zakaj so kmetje proti? Magne ne potrebujejo, če pa jo industrijski delavci, jim za to ni mar.

In drugi tir? Tudi če bi bila cena polovico nižja, bi bila SDS, ki se skriva za civilno iniciativo, proti. Zakaj? Vodja tako imenovane civilne iniciative Vili Kovačič je že nekajkrat izjavil, da je drugi tir projekt Foruma 21. Očitno je tu problem. In njegov gospodar, veliki vodja, deluje vselej proti interesom Slovenije. Zakaj? Ker mu je nekdo natvezil, da je dober vodja za izredne razmere, če že v normalnih ni. In seveda to rad verjame. Slabše ko bo za Slovenijo, bolje bo zanj. In SDS, pardon, civilna iniciativa trdi, da ni proti tiru, ampak samo njegovi ceni, in so pri tem celo za dva tira. So res? V Črnem Kalu zbirajo podpise proti tiru z argumentom, da bo šel drugje. Kje? Po obalnem pasu ni mogoče do Ajdovščine.

Vesel sem prihodnosti, ko se bodo vsi investitorji umaknili, mi pa bomo zdravi in veseli jedli travo na čistem zraku.

Ivan Ketiš, Maribor