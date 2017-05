Na letošnjih Dunajskih slavnostnih tednih, ki želijo biti angažiran kontrapunkt meščanski umetnosti s serijo performansov, instalacij, aktivističnih predavanj in intervencij, prevladujejo mlajši in neevropski umetniki. Performativni sklop je začela predstava Ishvara z vzhajajočo zvezdo kitajske umetnosti Thianzhuo Chenom, ki kombinira globalne pop fenomene s tradicijo in elementi kitajske kulture. Ishvara, intermedijska instalacija v polnem pomenu, učinkuje kot serija sedmih vizualno izjemno privlačnih, barvitih in večidel nemih odrskih slik, temelji pa na religioznem epu Bhagavadgita. Ishvara je drugo ime za Šivo, boga destrukcije v hinduizmu. Učinkuje hermetično, a le sprva: tradicionalna kitajska glasbila, nakazani elementi pekinške opere ter podobe Šive so zapakirani v množični žur z elektronsko glasbo, didžeji in videoprojekcijami, svetlobnimi efekti, nato pa z »onegavljenjem« z večmetrsko napihljivo punčko. Horda napol golih in poslikanih teles v orgiastičnem transu trga kose mesa pod nekakšnim razpelom in nato spet prehaja v upočasnjeno, skoraj neopazno gibanje. Ta ekstravagantni karneval iz gledališča podob odlikuje bizarni eklekticizem popa, kič estetike in tradicije, spodbuja pa univerzalna vprašanja o vrednotah, etiki in religiji današnjega časa, izpraznjenosti ritualov in navsezadnje o smislu.

Performeum Te dni je bilo tudi slavnostno odprtje Performeuma, industrijskega objekta, ki v času festivala deluje kot nekakšen sodobni umetniški, komunikacijski in informacijski center – prostor vsakovrstnih družabnih srečanj. »Muzej performansa« in »tempelj trenutka« na multiplih prizoriščih hkrati ponuja različne instalacije, performanse, predavanja in obvezne klubske vikende. Projekt House of Realness se je popolnoma vkomponiral v koncept Performeuma kot fluiden prehodni večurni dogodek. Gre za ambientalni prikaz sobivanja razlik v seriji kabarejskih, glasbenih in plesnih točk z obveznimi dodatki fantazijskih animiranih projekcij, bleščavim ambientom ter separeji, ležalnimi penami, kadili in dišavami. Predstavitev umetnikov newyorške alternativne subkulture v queer, transspolnem, multietničnem šovu se pod kuratorstvom Bena Pryorja predstavlja kot antitrumpovska politična gesta in »alternativa alternativnim dejstvom«.