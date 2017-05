Z referendumom hočemo uveljaviti to, kar je za prihodnost Slovenije najboljše. Dovolj nam je vladnih neumnosti. Še boljša poteza proti škodljivim odločitvam je, če vrhovno sodišče razveljavi nespametni vladni zakon, s katerim se izsiljuje zapravljanje ljudskega denarja. Vlada nima pravice delati škode državi. Hočemo tudi preprečiti neodgovorno vedenje oblastnikov. Hočemo, da smo slovenski ljudje doma upoštevani in poslušani. Politična naglušnost pa se zdravi le z omejitvijo oblastne arogance ali zamenjavo tistih, ki bi radi delali škodo. Ni res, da bi referendum naredil polmilijardno denarno škodo. Razumne rešitve imamo na dlani, zakaj jih ne uporabimo?

Predlogi in načrti dr. Jožeta Duhovnika so ta čas najboljši. Država izda obveznice za dograditev železnice od Divače do Kopra. Tako bomo državljani z lastnimi močmi gradili in izboljševali svoje gospodarstvo. Le tako se lahko za vse večne čase upremo tujemu velekapitalu, ki ogroža narodno bistvo.

Dragi državljani, bodimo pokončni in storimo to, kar je dobro za nas in naše prihodnje rodove. Potrdimo to, kar je boljše. Inovacija na železnici bo še dodatno prinesla dobrine državi. Ves svet se razvija z iznajdbami in izboljšavami, le naši vrli oblastniki se jih otepajo. Poenotimo se in delajmo to, kar je in bo dobro za vse. Rešitev, ki jo vlada vsiljuje, ni dobra. Če inovacijo s prezirom odklanjate, potem naredimo dodaten tir od istrske proge mimo Zazida; je krajši in bo dobra rešitev železniških ter pristaniških težav. Trma ni vedno na mestu.

EU bo v vsakem primeru potrdila inovativen predlog. Za gospodarnega in tehnično izvedljivega ga je ocenil evropski inštitut. Upoštevajmo tuje izkušnje in pohitimo, da nas ne prehiti konkurenca. Železniške naprave naj gradi in posodablja Slovenska železnica. Tako bodo režijski in organizacijski stroški nižji. Ljudje, ki smo vam zaupali oblast, ste dolžni to pošteno in zgledno izvrševati. Zato ste deležni nenehnega nadzora. Nepoštenega in negospodarnega razmetavanja ne dovolimo več.

Frančišek Vrankar, Kranj