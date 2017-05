Mitja Gaspari: Kaj lahko nadomesti fiskalno unijo?

Diskusija o polno delujoči ekonomski in monetarni uniji (EMU) se je po volitvah v Franciji ponovno močno okrepila. Mnogi vidijo edino možno pot do takšne unije, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji. Polno se mora uveljaviti, poleg enotne valute in centralne banke, tudi bančna unija, ki bo zagotovila stabilen in učinkovit čezmejni bančni sistem z enotno bančno regulativo in nadzorom ter z enotnim sistemom zavarovanja bančnih vlog. Toda brez skupnega mehanizma za reševanje bank v težavah, kljub principu sanacije samo s strani lastnikov in kreditorjev bank, takšen mehanizem ne bo uspešen, ko gre za sistemsko stabilnost bančnega sistema na evrskem območju, ker je nujna tudi fiskalna unija oziroma možnost nadnacionalne prerazdelitve finančnih sredstev.