Sporočilo letošnjega plesa Prepoznaj nevarnost podpira celoletno temo Poznaj svoj status. Gre za pomembni opozorili, saj na svetu kar 54 odstotkov HIV-pozitivnih ljudi za svojo okužbo ne ve, v zahodni Evropi pa približno tretjina okuženih. Hitro odkrivanje okužbe zelo omeji prenosljivost bolezni in bistveno olajša zdravljenje. Zato je nevednost še zmeraj največja nevarnost in Life Ball želi z opozarjanjem na to problematiko detabuizirati okužbo s HIV in preprečiti nove okužbe. Izkupiček plesa za projekte za boj proti virusu HIV in aidsu je leta 2015 znašal 2,3 milijona evrov.

Letošnja novost je dodatni dogodek – ples za mlajšo generacijo z naslovom Life Ball Next Generation. Namenjen je ozaveščanju mladih, ki se vse manj zavedajo še zmeraj izredno navzoče nevarnosti virusa HIV in aidsa. Trenutno je na svetu okuženih okoli 36,7 milijona ljudi. Organizatorji želijo na ta problem opozoriti tudi z izobraževanjem ambasadorjev. Ti nato na svojih šolah organizirajo delavnice s temami spolna identiteta, seksualnost, spolno prenosljive bolezni in kontracepcija.