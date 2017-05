600 sodelavcev z Novartisovih lokacij iz Ljubljane, Mengša, Lendave in Prevalj je sodelovalo v več kot 20 dejavnostih. Prostovoljske dejavnosti so se začele 13. aprila s čiščenjem reke Kolpe in okolice, sledili so urejanje letovišča ZPMS Pacug, krvodajalska akcija v Lendavi in pogozdovanje v okolici Logatca, kjer so zaposleni posadili 800 sadik bukve. Aktivnosti bodo potekale do danes, ko bo krvodajalska akcija v Ljubljani in druženje s starostniki iz domov v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah. Lekovi zaposleni bodo pomagali tudi posameznikom in organizacijam, ki potrebujejo podporo: za varovance VDC INCE Mengeš so pripravili športni turnir; otroke s posebnimi potrebami z osnovne šole Roje so peljali na izlet z ladjico po Ljubljanici; pomagali so pri urejanju okolice in prostorov Malega doma v Šiški – Zavod Dolfke Boštjančič, zdravilišča Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču, Centra Janeza Levca v Dečkovi ulici v Ljubljani, Zavetišča Ljubljana in letovišča ZMPS v Kranjski Gori; za otroke dvojezične osnovne šole II Lendava so pripravili športni dan; oskrbovancem doma Altra na Prevaljah so skuhali kosilo ter v sodelovanju s Slovensko filantropijo s prosilci za azil iz Azilnega doma Logatec obiskali Ljubljano in z njimi preživeli prijeten dan. Prebarvali so brunarico Ribiške družine Bistrica Domžale; zbirali hrano ter očistili okolico hiše sodelavca na Prevaljah.