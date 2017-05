»Pokal posvečamo vsem žrtvam terorističnega napada v Manchestru,« je po koncu finala evropske lige v Stockholmu povedal zvezdnik Uniteda Paul Pogba, ki se je pred letom dni za rekordnih 110 milijonov evrov preselil na Otok. Manchester je v nezanimivem sklepnem dejanju drugoligaške evropske lige z 2:0 ugnal Ajax in se vpisal v zgodovino kot peti klub, ki je doslej osvojil vse tri lovorike na stari celini (liga prvakov, evropska liga in evropski superpokal).

Manchester United je s tem rešil klavrno sezono v premier ligi, kjer je zasedel šele šesto mesto. Z zmago v stockholmskem finalu si je zagotovil vstopnico za ligo prvakov, kar kritiki sedanjega sistema v evropski ligi ocenjujejo za nesmisel. Eden največjih zmagovalcev večera je postal kontroverzni trener Jose Mourinho, ki je tako kot v finalu lige prvakov 2010 z Interjem osvojil evropski pokal z manj kot tretjinsko posestjo žoge. Mourinho je v vitrino Manchestra že v prvem letu svojega delovanja na klopi Uniteda prinesel nekaj evropske slave in postal sploh prvi trener, ki je v karieri v obeh najmočnejših evropskih tekmovanjih zmagal več kot enkrat. Doslej je zbral štiri lovorike (več jih ima le Italijan Giovanni Trapattoni), v vsej karieri pa je osvojil že petindvajset naslovov.

Ajax je imel v Stockholmu pobudo, a je plačal ceno neizkušenosti, saj se je moštvo predstavilo s povprečno starostjo 22 let in 282 dni, kar je najmanj v zgodovini finalnih evropskih tekem. Imel je 69-odstotno posest žoge in 17 strelov, vendar je Mourinho pripravil dovolj uspešno obrambno taktiko. »Na lastni koži sem občutil velike derbije v Španiji, Italiji, Angliji, na Portugalskem ... V vseh teh deželah sem osvajal lovorike, kar je izjemna življenjska izkušnja,« je govoril Jose Mourinho in napovedal, da bo trener vsaj še petnajst let. »Do svojega sedemdesetega leta, saj je v meni še ogromno strasti,« pravi.

Manchester je poleg evropske lige v tej sezoni osvojil še ligaški pokal in angleški superpokal, Mourinho pa je navkljub temu priznal, da bo moral še veliko doseči, da bo v Unitedu postal legenda kot trofejni škotski strateg Alex Ferguson. »Za zdaj nisem naredil še nič. Vsak dan se moram dokazovati. Človek v nogometu sreča veliko 'poetov', ki pa ne osvajajo lovorik. Proti Ajaxu smo izkoristili naše prednosti in zmagali,« je razlagal Mourinho, ki ni pozabil omeniti niti tragedije v Manchestru. Vezist Ander Herrera je priznal, da je bila za nogometaše Uniteda noč pred finalom zelo čustvena, vendar so morali ostati zbrani do konca. »Bili smo žalostni, priprava na tekmo je bila resnično zahtevna. Trener nam je dejal, da se lahko poklonimo žrtvam z zmago, ki smo jo tudi dosegli. Zavedamo se, da igramo le nogomet, vendar če lahko z zmago vsaj malce pomagamo ljudem v stiski, smo naredili veliko,« je sklenil.