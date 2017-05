Skupaj z butičnim svetovalnim podjetjem EDG, ki je pomagalo uvideti prihodnost številnim uspešnim podjetjem v tako rekoč vseh panogah, bo ABC pospeševalnik zgradil Golden Gate most med Silicijevo dolino in Slovenijo, napoveduje ustanovitelj ABC pospeševalnika Dejan Roljić. Hkrati poudarja, da je digitalizacija eno najzahtevnejših obdobij človeštva, saj je nemogoče napovedati, kaj se bo zgodilo.

»Težko bo segmentirati, kaj res potrebujemo,« pravi Roljić, sicer samozavesten, da je lahko prav Slovenija tista, ki bo ključen del dogajanja v Silicijevi dolini. »Tam je najpomembnejši človek in v Sloveniji imamo ogromno takšnih ljudi, ki jih išče Silicijeva dolina,« je dejal.

EDG zato podjetjem pomaga predvsem razumeti, kam jih lahko vodi prihodnost. »Preden začneš delati, moraš razumeti svet okoli sebe. Naš uspeh pa se meri po tem, da podjetja dojamejo morda na prvi pogled zanje povsem nerelevantno stvar,« je dejal Gyr. Za primer je navedel švicarski PostBus, ki so ga peljali na ogled Googla in tam videli njihov avtonomni avtomobil. Vodilni v njem niso videli iskrice za njihov posel, EDG pa jim je pomagal uvideti, kako inovacijo transformirati v njihovo podjetje. PostBus danes razvija projekt avtonomnih avtobusov.

Partnerstvo s podjetjem EDG pa ne prinaša le koristi startup podjetjem, temveč tudi slovenskim korporacijam. Lidl Slovenija in Zavarovalnica Triglav sta denimo med prvimi, ki sta vstopila v program »napovedovanja prihodnosti« oziroma razvijanja inovativnosti, ki se usmerja predvsem v digitalizacijo poslovnih procesov. Ta je z vsemi senzorji in »nečloveško« inteligenco, ki razmišlja sama zase, že poskrbela, da je danes najpočasnejši dan, ki ga bomo doživeli, pravi Herman Gyr , soustanovitelj podjetja EDG, enega vodilnih na področju korporativnih inovacij. To pomeni, da gredo vse industrije preko krivulj rasti in tisti, ki zgolj poslujejo dobro, hkrati pa ne »vidijo« v prihodnost, lahko eksponentno padejo oziroma propadejo. Eno takšnih podjetij je bilo denimo Nokia, je primer navedel Gyr. Naredili niso nič narobe, a se kljub vsemu bliskovito potopili.

Povezali jih bodo z velikani

S slovenskimi korporacijami se sicer (še) niso lotili tako velikih projektov, je pa dobro vedeti, da gre polovica tveganega kapitala, skoncentriranega v Silicijevi dolini, v majhne regije, s čimer Silicijeva dolina »obvladuje« četrtino globalnega deleža investicij. In prav posebej pomembno vlogo lahko odigra ljubljanski BTC, ki je edinstven poligon za prototipiranje in prikazovanje prihodnosti oziroma »živi laboratorij«, kakršnega niso videli še nikjer po svetu, je poudarila Lisa Friedman, prav tako soustanoviteljica podjetja EDG, ki zato v partnerstvu z ABC pospeševalnikom vidi izjemno priložnost povezovanja Silicijeve doline in Slovenije.

Namen partnerstva je sicer slovenska podjetja povezati s podjetji, s katerimi je že sodeloval EDG. To so denimo Apple, Intel, Audi, Lufthansa, Samsung, Toyota, IBM, Intel, Alibaba, Philips in številna druga. »Bistvo je ljudem dati moč, da bodo znali izkoristiti svoj poln potencial, da korporacije začnejo same snovati in ustanavljati svoje startupe in da bo imelo vsako podjetje svoj inkubacijski prostor,« je razloge za partnerstvo povzel Dejan Roljić, ki vedno poudari tudi, da nič ni prineseno na pladnju in da je za dosego vseh ciljev treba garati.