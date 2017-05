V Pionirskem domu je 130 otrok svoje risbice z različnimi bitji preneslo na skupno platno in ustvarilo deset metrov dolgo umetnino. Risbice so nastale v sklopu otroškega likovnega festivala Likfest, z današnjim spoznavanjem ene najstarejših fotografskih tehnik, cianotipije, pa so festival, ki so ga v polkrožni stavbi ob Vilharjevi cesti letos pripravili že drugič zapored, uspešno zaključili.

Na letošnjem Likfestu z osrednjo temo Bitja je sodelovalo 24 ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Risbice je poslalo več kot 5000 otrok, starih od tri do petnajst let. Izbrana dela so bila razstavljena v prostorih Pionirskega doma, ob včerajšnjem zaključku festivala pa so v Festivalni dvorani na ogled postavili jagodni izbor, kamor se je uvrstilo 130 risb. »Veliko je bilo risarskih tehnik, nekaj kolaža in nekaj grafik,« je prispela dela strnila vodja festivala in likovna pedagoginja Nina Koželj in dodala, da so se predvsem najmlajši otroci spustili v svet domišljije in za motive izbrali prijazne in hudobne pošasti, škrate, robote, dinozavre, bogove zabave in humorja ter morske deklice.

Tako kot lani, ko so otroci ob zaključku premierne izvedbe Likfesta dvesto avtoportretov odtisnili na grafiko velikanko, so se v Pionircu posebnega podiranja rekorda lotili tudi letos. Spopadli so se z leta 1842 prvič predstavljenim posebnim fotografskim postopkom, cianotipijo ali modrotiskom. Otroci so pod budnim očesom mentorjev svoje risbice bitij s pomočjo prosojnic prenesli na deset metrov dolgo platno, premazano s posebno emulzijo, občutljivo na foto svetlobo. Tega so potem za nekaj minut odnesli na sonce in ustvarili prav posebno umetnino velikanko.