Iz Kemisa so sicer prve dni po požaru zagotavljali, da so podatki o skladiščenih snoveh uničeni, saj da so jih hranili na računalniku, ki je zgorel v požaru. Danes pa so objavili tabelo s snovmi, ki so jih na dan požara hranili, prav tako objavljajo podatke o tem, katere snovi in koliko jih je zgorelo.

Rahlo izboljšanje stanja Prvi rezultati najnovejše analize vode v potoku Tojnica kažejo na rahlo izboljšanje stanja - v delu potoka ob Kemisu in pred izlivom v Ljubljanico po ugotovitvah Arsa ni več preseganj največje dovoljene koncentracije policikličnih aromatskih spojin, prav tako ni več presežena največja dovoljena koncentracija formaldehida. Znatno so se po ugotovitvah Arsa zmanjšale tudi koncentracije pesticidov. Na merilnem mestu pri izlivu v Ljubljanico so sicer strokovnjaki Arsa zaznali še druge pesticide, med njimi propazin, desetil-atrazin in terbutilazin, izmerili pa so tudi povišano koncentracijo adsorbljivih organskih halogenov. Potok sicer ostaja rjav, na njem plavajo oljni madeži, smrdi pa po kemikalijah.