»Vrnila se bo znamka Mercator. Ta bo prevzel dobavitelje in zaposlene, na ta način pa se bodo prestrukturirale zapadle obveznosti,« je pojasnil.

Po Ramljakovih besedah Agrokorjeve družbe v BiH poslujejo »zelo stabilno«, vendar pa trgovska veriga Konzum in Velpro nista dosegla zadovoljivih rezultatov, kar je tudi razlog za odločitev, da se v sklopu postopka prestrukturiranja v BiH vrne znamka Mercator. Ta je v BiH prepoznavna znamka, s čimer po njegovih navedbah pride »določena varnost«. Načrt morata sicer formalno odobriti še upravi Mercatorja in Konzuma.

Po spremembi imena se je občutno znižal promet

Da bi znova upravljali lastne prodajalne v BiH si sicer želijo tudi v Mercatorju, saj naj bi se zaradi spremembe imena v številnih, predvsem v Republiki srbski, občutno znižal promet.

Za STA so v Mercatorju pojasnili, da gre za koncept, ki so ga pripravili na podlagi podrobnih analiz poslovanja Mercatorja v BiH pred Agrokorjevim prevzemom največjega slovenskega trgovca in poslovanja po tistem, ko so Mercatorjevi centri po spremembah znotraj trgovskega dela Agrokorja začeli poslovati pod znamko Konzum.

Te analize so po pojasnilih Mercatorja pokazale, da bi tak ponoven vstop znamke Mercator na bosansko-hercegovsko tržišče imel pozitivne učinke, tudi za poslovanje Mercatorja. Osnovna cilja takšnega načrtovanega koraka sta ob tem okrepiti svojo mrežo, poplačati obveznosti bosanskega dela Konzuma do dobaviteljev, na obojestransko sprejemljiv način, ter prevzeti vse zaposlene v Konzumu BiH.

Današnjega srečanja z Ramljakom so se sicer med drugim udeležili minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose BiH Mirko Šarović, finančni minister Vjekoslav Bevanda ter direktorji Agrokorjevih družb, ki poslujejo v državi. V Sarajevu je bil tudi predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić.

Novico o ponovnem prihodu Mercatorja na trg BiH je novinarjem potrdil tudi Šarović in dejal, da v državi Ramljakov načrt soglasno podpirajo. Agrokorjeva podjetja sicer v BiH zaposlujejo skoraj 5300 ljudi, od tega jih je okoli 4600 v verigi Konzumu. Po poročanju Hine dolgovi Agrokorjevih podjetij v BiH tamkajšnjim dobaviteljem znašajo okoli 66 milijonov evrov, ob tem pa oblasti v Republiki srbski razpolagajo s podatki, da dolgovi na tem območju znašajo okoli 2,8 milijona evrov.