Predstavljamo vam dvanajst stvari, ki nikakor ne sodijo v odtok – verjemite, splača se jih odložiti varno.

Jajčne lupine Verjetno si predstavljate, da boste jajčne lupine zlahka odplaknili, toda v resnici tvegate zamašitev odtoka. Ostri in trdi robovi lupin zbirajo druge odpadke, ki se zbirajo v odtočnem kanalu in sčasoma naredijo zamašek. Jajčne lupine sodijo v zabojnik za biološke odpadke.

Maščoba Če maščobo odplaknete, se prilepi na stene cevi v stanovanju in na ulici. To lahko sčasoma povzroči zamašitev cele kanalizacijske cevi. Med maščobo, ki škoduje cevem, sodijo jedilno olje, prelivi za solate, maslo, majoneza in mast. Maščoba naj se najprej ohladi, nato pa jo dajte med biološke odpadke ali vsaj v smeti.

Moka Moka se, ko jo pomešamo z vodo, zgosti. Če jo odplaknemo, se nabira na stenah cevi in sčasoma zbira še druge ostanke, ki potujejo po njih. Moko, pa če je zmešana z vodo ali ne, vedno zavrzite – priporočljivo med biološke odpadke.

Zdravila Zdravil nikakor ne smemo odplakniti v školjko, saj se kemikalije v vodi sprostijo in vplivajo na okolje. Ko jih ne potrebujete več ali jim je iztekel rok trajanja, jih odnesite v lekarno ali jih oddajte v posebne zbiralnike na ekoloških otokih.

Nalepke s sadja Ko peremo sadje, prej obvezno odstranimo majhne nalepke, ki jih najdemo na nekaterih vrstah, na primer na jabolkih. Če jih odplaknemo, se ne raztopijo v vodi in z drugimi odplakami sčasoma povzročijo zamašitev cevi, težave pa povzročajo tudi filtrom črpalk v čistilnih napravah odpadnih voda. Nalepke vrzite v smeti.

Kavna usedlina Znano je, da kavna usedlina pogosto povzroči zamašitev cevi; to je tudi glavni razlog, da ljudje kličejo vodovodarje. Tako usedlina filtrske kave kot ostanek na dnu skodelice sodita na kompost ali med biološke odpadke.

Osvežilni robčki in kondomi Tudi če na izdelkih piše, da jih lahko odplaknemo, vzemite to z rezervo – nekatere vrste osvežilnih ali čistilnih robčkov so zelo vpojne, zato tvegamo zamašitev odtoka straniščne školjke. Ti izdelki se tudi ne raztopijo zlahka in pogosto povzročijo zamaške. Prav tako v odtok ne sodijo kondomi, ki so narejeni iz lateksa, ta pa se v vodi ne razgradi. Obvezno jih vrzite v smeti.

Higienski izdelki Edina stvar iz papirja, ki jo lahko brez skrbi vržemo v školjko, je toaletni papir. Ta je narejen tako, da se v vodi raztopi, vsi drugi papirni izdelki pa ne. Papirne brisače, palčke za ušesa, bombažne blazinice za čiščenje obraza in izdelki za žensko higieno sodijo v smeti. Ker so izredno vpojni, zlahka zamašijo cevi.

Hrana, ki se napihne Nič tako groznega ni, če vam malce hrane uide v odtok (to preprečite z mrežico), a nikakor ni priporočljivo, da jo namenoma odplaknete. Hrana, ki se napihne, je za odtoke nevarna, denimo riž in testenine. Slednje vsebujejo moko, ki postane lepljiva in »lovi« druge odplake v odtokih.