V času SFRJ so 25. maj potekale različne prireditve v čast Josipu Brozu Titu, ki je 25. maja simbolično praznoval rojstni dan, čeprav je bil v resnici rojen 7. maja. Dan mladosti ni bil dela prost dan, vendar pa so ga zaznamovale številne slovesnosti. Prvič so ga množično praznovali po koncu druge svetovne vojne. Ideja za praznovanje se je razvila v takrat že osvobojenem mestu Kragujevac v Srbiji, ko so Titu podarili Modro knjigo, ki jo je podpisalo 15.000 mladih. Ti so si knjigo štafetno predajali vse do Beograda, kjer so jo izročili Titu.

V 12 letih 877 tisoč pretečenih kilometrov in 20 tisoč štafetnih palic Titova štafeta je bila organizirana vsakič iz drugega mesta, prvič pa iz Kumrovca, ki je rojstni kraj nekdanjega voditelja Jugoslavije. Končno postajo je štafeta dosegla 25. maja na beograjskem stadionu, kjer so jo predali Titu. Štafeto je v prvih 12 letih zaznamovalo 877.000 pretečenih kilometrov in več kot 20.000 štafetnih palic. Te so nosili izjemni mladi posamezniki z dosežki na področju izobraževanja, športa ali družbeno-političnih aktivnosti.