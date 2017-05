»Razpravljali smo o zunanji politiki, varnosti, pa tudi o podnebju in mednarodni trgovini,« je po uro trajajočem srečanju s Trumpom in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem sporočil Tusk. »Na več področjih smo se strinjali, najbolj glede boja proti terorizmu. Nekatere zadeve pa ostajajo še odprte – na primer mednarodna trgovina in podnebje,« je bil kratek. Ameriški predsednik naj bi od Tuska in Junckerja slišal sporočila o pomenu trdnih čezatlantskih vezi, trgovinskih odnosov in svetovne ureditve, ki temelji na spoštovanju skupnih pravil, ter o priložnostih pariškega podnebnega dogovora, nad katerim nova ameriška administracija ni navdušena.

Glavno Tuskovo sporočilo Trumpu je, da je najgloblji pomen čezatlantskega sodelovanja in prijateljstva v temeljnih zahodnih vrednotah: svobodi, človekovih pravicah in spoštovanju človekovega dostojanstva. »Največja naloga danes je utrditi ves svobodni svet na temelju teh vrednot, ne le interesov. Vrednote in načela na prvem mestu - to bi morali Evropa in Amerika izpostavljati,« je sklenil Tusk.