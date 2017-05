Po pričakovanju se na seznam za dvoboj 10. junija v Stožicah zaradi kartonov niso znašli Boštjan Cesar, Valter Birsa in Miral Samardžić, zaradi težav s stopalom pa bo akcijo izpustil tudi Kevin Kampl. Srečko Katanec je na seznam sicer uvrstil kar 27 igralcev, med njimi tudi nekaj novincev, kot so Grega Sorčan (Gorica), Nemanja Mitrović (Olimpija) in Matej Palčič (Maribor), v reprezentanco pa sta se vrnila Nejc Skubic in Rajko Rotman.

»Igralcev na seznamu je veliko, saj je položaj zelo poseben. Nekateri klubi še igrajo dodatne tekme, nekateri igralci se lahko še poškodujejo. Vemo kaj nas čaka, vemo, da moramo tekmo dobiti. To je kristalno jasno. Upam, da bodo fantje prišli dobro pripravljeni,« je povedal selektor Slovenije o formi igralcev pa dejal: »Če grem v podrobnosti, bi moral vsakega posebej analizirati. V devetih dnevih bomo skušali narediti kar največ, da formo dvignemo. Je pa lažje, če igralec pride pripravljen, kot pa če gola ne doseže mesec, dva. Zagotovo pa je stanje boljše kot proti Škotom. Sem zadovoljen, da nekateri igralci, ki pred meseci niso bili niti na klopi v klubu, zdaj igrajo več.«

Na vprašanje Dnevnikovega novinarja Mateja Grošlja, kaj je pokazala analiza elektromagnetnega polja pred tekmo z Malto, je Katanec odgovoril, da nič, ker ni bila narejena, a če bodo igralci želeli imeti energetske terapije ali meditacije, jim bo te zagotovo omogočil.

Reprezentanca se bo sicer zbrala prihodnji četrtek (1. junija), tekma z Malto pa bo odigrana v nedeljo 10. junija v Stožicah.