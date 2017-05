Najemodajalec Janiv Dahan je namreč objavil oglas za najem svoje hiše na spletni strani in hitro dobil odgovor morebitne najemnice Jarden Rosen, ki mu je pisala, da jo hiša zanima in da se morata pogovoriti le še o podrobnostih.

Najemnica je med stavke sporočila vstavila še vrsto emotikonov, med drugim plesalko flamenka, dve plesalki z zajčjimi ušesi, znak za zmago, komet, veverico in steklenico s penino. Vsi ti znaki so postali v procesu problematični.

Najemodajalec Dahan je to razumel kot zagotovilo, da bo hišo najela in oglas umaknil s spletne strani. Rosen in njen partner sta si premislila, ne da bi to javila. Dahan je zato vložil tožbo in sodišče mu je dalo prav.