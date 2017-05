Premier Miro Cerar je v Bruslju izpostavil, da je slovenska vlada ustavila trend padanja izdatkov za vojsko in ga tudi obrnila ter da Slovenija prispeva vsako leto več denarja za vojsko in krepi možnosti za investicije. Nujno je, da našo vojsko posodobimo, kajti Slovenija potrebuje kakovostne obrambne sile, je dejal. Zato po njegovih besedah zvišujejo sredstva in zato je treba izboljšati tudi status vojakov in drugih oseb, ki delajo na tem področju.

Priznava, da Slovenija po finančnem prispevku z enim odstotkom ni med najbolj uspešnimi, a izpostavlja, da je v Natu zelo priznana kot država, ki prispeva vojake v misije in skupne akcije, s čimer kompenzira premajhen finančni prispevek.